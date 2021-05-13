الصحة الفلسطينية: آثار غازات سامة على شهداء في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن وصول عدد من الشهداء إلى مُجمّع الشفاء الطبي بمدينة غزة مرجحة “اختناقهم باستنشاق غازات سامة”.

وأضافت الوزارة “تبين من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة”.

وتابعت “تم أخذ العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة”، ولم تذكر الوزارة عدد الشهداء أو مكان مقتلهم.

​​​​​​​ومنذ مساء الإثنين، تشن مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 83 فلسطينيا، بينهم 17 طفلاً و7 سيدات، بينما أصيب نحو 500 آخرين بجروح مختلفة.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء الاعتداءات التي ترتكبها شرطة الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان في 13 أبريل/نيسان الماضي، بالقدس المحتلة وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لإسرائيليين.