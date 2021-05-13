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حشود عسكرية واستدعاء الاحتياط.. هل تشن إسرائيل عملية برية ضد غزة؟ (فيديو)

وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن بلاده في حالة طوارئ (رويترز- أرشيف)
وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن بلاده في حالة طوارئ (رويترز- أرشيف)
13/5/2021-|آخر تحديث: 13/5/202110:19 PM (مكة المكرمة)

قال المتحدث العسكري الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، اليوم الخميس، إنه يجري حشد قوات قتالية على طول الحدود مع قطاع غزة استعدادا لاحتمال القيام بعملية برية وإن إسرائيل في مراحل مختلفة من الإعداد لعمليات برية.

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي أن “رئيس الأركان يتفقد تلك الاستعدادات ويعطي توجيهات”.

يأتي هذا في الوقت الذي بثت فيه منصات إسرائيلية مقطع فيديو يظهر تدفق أرتال عسكرية إسرائيلية في طريقها من جنوب إسرائيل إلى حدود قطاع غزة.

وتأتي هذه التعزيزات العسكرية وسط توقعات كبيرة باحتمالية تنفيذ  الجيش الإسرائيلي لعملية برية في قطاع غزة.

وتعيد هذه الخطوة للأذهان عمليات مماثلة تمت خلال حربين دارتا في 2008-2009 وفي 2014.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق أمس الأربعاء، عن استدعاء 7000 من جنوده الاحتياط، بعد أن أمر وزير الدفاع بدفع مزيد من التعزيزات العسكري إلى مناطق الحدود مع قطاع غزة

كما تم منذ يومين استدعاء 5000 جندي إضافي بسبب التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع.

استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة وسط توقعات ببدء عمليات برية (اسوشيتد بريس)

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان “نحن في وضع طوارئ بسبب العنف الوطني، ومن الضروري الآن تعزيز القوات بكثافة على الأرض، وسيتم إرسالها فوراً لتطبيق القانون والنظام”.

وبينما تواصل حركة حماس إطلاق مزيد من الرشقات الصاروخية على جنوب إسرائيل وسط تزايد الدعوات الدولية لوقف أعنف المواجهات بين الجانبين منذ سنوات، دعا جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الخميس، إسرائيل وحماس والفلسطينيين إلى التراجع عن “حافة الهاوية” ووصف التصعيد الحالي بأنه مروع وطالب حماس بوقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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