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ارتفاع حصيلة شهداء غزة مع تواصل غارات الاحتلال والقصف المدفعي (فيديو)

طفل فلسطيني يمر بجانب أنقاض برج مدمر جراء غارات جوية إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
طفل فلسطيني يمر بجانب أنقاض برج مدمر جراء غارات جوية إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
13/5/2021-|آخر تحديث: 13/5/202102:01 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 83 شخصا بينهم 17 طفلا و7 سيدات بالإضافة إلى إصابة 487 بجروح مختلفة.

وفي أول أيام عيد الفطر المبارك يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته المكثفة على أنحاء مختلفة من قطاع غزة بالإضافة إلى قصف مدفعي من البحر، مما يعني أن حصيلة الشهداء والجرحى مرشحة للزيادة على مدار الساعات القادمة.

وفجر اليوم الأربعاء انتشلت فرق الإنقاذ جثتي شهيدين من تحت أنقاض أحد المنازل التي استهدفتها القوات الإسرائيلية الليلة الماضية في مدينة الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر طبية بأن الشهيدين هما عبد الرحيم المدهون وزوجته هاجر وقد انتشلا من تحت أنقاض منزلهما المدمر.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه وصل الى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من المواطنين تبين من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب وفاتهم المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة.

وصباح اليوم قصفت طائرات الاحتلال مقر البنك الوطني الإسلامي وموقعا للفصائل الفلسطينية في رفح جنوبي قطاع غزة.

ووفق شهود عيان، فقد أدى القصف الإسرائيلي العنيف إلى تصاعد دخان أبيض وتدمير عدد من المباني ومنازل المواطنين، وألحق أضراراً واسعة بالممتلكات، والشوارع والبنى التحتية.

كما طال القصف بناية تتبع لجامعة فلسطين في منطقة الشيخ زايد، وانتشلت أطقم الدفاع المدني عدداً من الأحياء من تحت أنقاض أحد المنازل المستهدفة، ونقلت عشرات الإصابات، بحسب شهود عيان.

من جهة أخرى، أطلق الجيش الإسرائيلي بكثافة سلسلة من قنابل الإنارة في محيط معبر بيت حانون إيرز شمالي القطاع، ولم تتوفر تفاصيل أكثر حول أسباب إطلاق هذه القنابل.

ولاحقاً، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارتين على الأقل على موقع أمني في محيط ساحة السرايا وسط مدينة غزة، كما أطلقت البحرية الإسرائيلية عدداً من القذائف باتجاه شاطئ بحر السودانية شمالي القطاع.

وعلى الصعيد السياسي أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة وقف “الاعتداءات” الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، أن عباس أكد خلال الاتصال “أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد شعبنا”.

كما شدد على “أهمية خلق أفق سياسي للوصول إلى حل سياسي مبن على أساس الشرعية الدولية، يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي “أهمية الوصول للتهدئة ووقف العنف”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة تبذل جهودا مع كل الأطراف المعنية للوصول للتهدئة”.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون منذ بداية شهر رمضان المبارك، في القدس، وخاصة في منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين إسرائيليين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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