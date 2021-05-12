وسط مناشدات دولية للتهدئة.. أبرز ردود الفعل الدولية على الاعتداءات الإسرائيلية في غزة والقدس

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين “يجب أن يتوقف فورا” معربا عن “قلقه الكبير” جراء تطورات الوضع العسكري والأمني في قطاع غزة وجنوب إسرائيل.

وأضاف غوتيريش في بيان “يجب أن تبدي القوى الأمنية الإسرائيلية أقصى درجات ضبط النفس وضبط اللجوء إلى القوة”، لافتا إلى أن “إطلاق الصواريخ والقذائف بشكل عشوائي على مناطق إسرائيلية مأهولة غير مقبول”.

وجاء في البيان أن” الأمم المتحدة تعمل مع كل الأطراف المعنية على نزع فتيل التفجيرعلى وجه السرعة”.

ومنذ الإثنين، استشهد 31 فلسطينيا وأصيب أكثر من 850، جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق وزارة الصحة وجمعية “الهلال الأحمر” الفلسطينيتين.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي “الشيخ جراح” بالقدس، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.

واشنطن تدعو لتجنب سقوط مدنيين

من جهتها حضت الولايات المتحدة كلا من إسرائيل والفلسطينيين على تجنب سقوط ضحايا مدنيين بعد ضربات جوية شنتها وحدات الطيران الإسرائيلي ردا على إطلاق صواريخ في اتجاه الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن “الخسائر في الأرواح في الجانب الإسرائيلي والخسائر في الأرواح في الجانب الفلسطيني هي أمر نأسف له بعمق”.

وأضاف أن مقتل أي مدني هو أمر مؤسف للغاية سواء كان فلسطينيا أم إسرائيليا، وقال “لا نريد أن نرى استفزازات جديدة. فالاستفزازات التي شهدناها أدت الى خسائر مؤسفة جدا في الأرواح”.

مطالبة بضبط النفس

ودعت باريس، الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية إلى عدم استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، بعد استشهاد31 فلسطينيا وإصابة أكثر من 850 في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة ومواجهات عنيفة مع متظاهرين في القدس الشرقية.

وقال سكرتير الدولة لشؤون الخارجية جان باتيست لوموين “ندعو بوضوح السلطات الإسرائيلية إلى استخدام متناسب للقوة”.

وأضاف قائلا “نحث جميع الأطراف على الالتزام بأكبر قدر من ضبط النفس” وحذر من “التصعيد الواسع النطاق”.

وكان الاتحاد الأوربي، قد دعا في وقت سابق كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى التحرك “بشكل عاجل” لتهدئة التوترات الحالية في القدس، وتجنب أعمال التحريض حول الحرم القدسي الشريف واحترام الوضع الراهن”.

وجاء في بيان للاتحاد الأوربي أنه يجب على القادة السياسيين والدينيين من جميع الأطراف التحلي بضبط النفس والمسؤولية وبذل كل جهد لتهدئة هذا الوضع المضطرب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، الثلاثاء “توسيع الضربات العسكرية والرد بقوة على الفصائل الفلسطينية” وذلك بعد مقتل إسرائيليتين وجرح ما يقارب 95 آخرين.

وقررت السلطات الإسرائيلية تمديد إغلاق المدارس في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة اليوم الأربعاء.



الجامعة العربية

وعبر وزراء خارجية الدول العربية في ختام الاجتماع الذي عقد عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” عن إدانتهم “الشديدة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى”.

وحذر البيان الختامي الصادرعن جامعة الدول العربية من أن هذه الاعتداءات تعتبر “استفزازا صارخا لمشاعر المؤمنين في كل مكان وتنذر بإشعال دوامة من العنف التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وحمّل البيان “إسرائيل مسؤولية ما ينتج عن تلك الجرائم والإجراءات التي تشكل انتهاكات فاضحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”، مطالبا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن “بتحمل المسؤوليات من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان”.

وقرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تشكيل لجنة وزارية عربية تضم كلا من الأردن والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب “للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف الإجراءات والسياسات الإسرائلية غير القانونية في القدس”.

قوة “غير مشروعة”

وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت أن إسرائيل تستخدم القوة “التعسفية والوحشية ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين إلى حد كبير” في الصدامات الدائرة في القدس الشرقية والتي أوقعت مئات الإصابات في صفوف المتظاهرين والعشرات من رجال الشرطة.

ووصفت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها تلك الوسائل بأنها “غير متناسبة وغير قانونية” متهمة قوات الأمن بتنفيذ “هجمات غير مبررة ضد المتظاهرين السلميين”.