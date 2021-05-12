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كتائب القسام تعلن تدمير جيب عسكري إسرائيلي بصاروخ موجه ومقتل جنديين (فيديو)

كتائب القسام أعلنت تدمير جيب عسكري إسرائيلي على حدود غزة (مواقع التواصل)
كتائب القسام أعلنت تدمير جيب عسكري إسرائيلي على حدود غزة (مواقع التواصل)
12/5/2021-|آخر تحديث: 12/5/202103:11 PM (مكة المكرمة)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- عن تدمير جيب عسكري إسرائيلي، اليوم الأربعاء، شمال قطاع غزة بصاروخ موجه من طراز كورنيت ما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخر، بحسب بيان.

وقال مراسل الجزيرة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظرت تحرك مركباتها العسكرية على السياج الأمني مع قطاع غزة بعد استهداف الجيب العسكري من قبل كتائب القسام.

وقالت كتائب القسام في بيان “اعترف العدو الصهيوني بمقتل جنديين وإصابة آخرين، بعد تدمّير كتائب الشهيد عز الدين القسام جيباً صهيونياً شمال القطاع بصاروخ كورنيت”.

 

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار معركة “سيف القدس” ورداً على “جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في غزة والقدس والضفة والداخل المحتل”.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية مقاطع فيديو لإخلاء جنود مصابين وقتلى بعد عملية استهداف الجيب الإسرائيلي على حدود غزة.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل جندي إسرائيلي في حين لم تتحدث عن تفاصيل أخرى بشأن الحادث أو ملابساته.

وأعلنت مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية “لجنة داوود الحمراء” مقتل شخص من بين ثلاثة أشخاص كانوا أصيبوا بجروح خطيرة جراء إصابة مركبة بصاروخ مضاد للدروع تم إطلاقه من قطاع غزة، في وقت سابق اليوم الأربعاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام

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