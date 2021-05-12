كتائب القسام تعلن تدمير جيب عسكري إسرائيلي بصاروخ موجه ومقتل جنديين (فيديو)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- عن تدمير جيب عسكري إسرائيلي، اليوم الأربعاء، شمال قطاع غزة بصاروخ موجه من طراز كورنيت ما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخر، بحسب بيان.

وقال مراسل الجزيرة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظرت تحرك مركباتها العسكرية على السياج الأمني مع قطاع غزة بعد استهداف الجيب العسكري من قبل كتائب القسام.

وقالت كتائب القسام في بيان “اعترف العدو الصهيوني بمقتل جنديين وإصابة آخرين، بعد تدمّير كتائب الشهيد عز الدين القسام جيباً صهيونياً شمال القطاع بصاروخ كورنيت”.

شاهد| عملية نقل القتلى والمصابين باستهداف جيب عسكري للاحتلال شمال قطاع غزة#غزة_تنتصر_للقدس#غزه_تقاوم#غزة_تنتفض pic.twitter.com/3fW1PR1zsm — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 12, 2021

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار معركة “سيف القدس” ورداً على “جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في غزة والقدس والضفة والداخل المحتل”.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية مقاطع فيديو لإخلاء جنود مصابين وقتلى بعد عملية استهداف الجيب الإسرائيلي على حدود غزة.

ירי הנ"ט מרצועה עזה: תיעוד של פינוי פצוע@diklaaharon (צילום: דוברות מד"א) pic.twitter.com/ghlNnxeIK1 — כאן חדשות (@kann_news) May 12, 2021

وأعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل جندي إسرائيلي في حين لم تتحدث عن تفاصيل أخرى بشأن الحادث أو ملابساته.

وأعلنت مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية “لجنة داوود الحمراء” مقتل شخص من بين ثلاثة أشخاص كانوا أصيبوا بجروح خطيرة جراء إصابة مركبة بصاروخ مضاد للدروع تم إطلاقه من قطاع غزة، في وقت سابق اليوم الأربعاء.