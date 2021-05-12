كاميرات توثق لحظات مرعبة لنجاة طفلين خلال قصف الاحتلال لبرج سكني بغزة (فيديو)

وثّقت كاميرات المراقبة، لحظات مرعبة لأطفال نجوا من الموت بعد سقوط كتلة أسمنتية ضخمة قبيل لحظات فقط من تحركهم، عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي لبرج سكني في مدينة غزة.

وبينت المشاهد في الفيديو طفلين وهما يقفان أمام مرآة في برج الجندي بحي الرمال وسط غزة، وبعد ثواني فقط من تحركهما من مكانهما، هوت كتلة أسمنتية ضخمة من السقف.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت شققا سكنية ببرج الجندي في حي الرمال وأسفر عن شهيدين وعدد من الإصابات وسط حالة ذعر بين السكان.

يا حبايبي الله لطف!!!

من قصف اليوم على برج الجندي بحي الرمال وسط غزة. pic.twitter.com/K11qVPVnx4 — Fidaa فِداء (@fidaazaanin) May 11, 2021

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الأربعاء إلى 48، وأعلنت وزارة الصحة أن من بين القتلى 13 طفلا وثلاث سيدات، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 296 إصابة بجروح مختلفة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية ظهر اليوم إن فتى استشهد برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات شهدتها بلدة عقابا في الضفة الغربية ليرتفع عدد القتلى إلى ثلاثة منذ الليلة الماضية في حوادث متفرقة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة العشرات، بعضهم بالرصاص الحي، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.