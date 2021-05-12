البث الحي
الأخبار|فلسطين

كاميرات توثق لحظات مرعبة لنجاة طفلين خلال قصف الاحتلال لبرج سكني بغزة (فيديو)

وعد ثواني فقط من تحركهما من هوت كتلة أسمنتية ضخمة من السقف (مواقع التواصل)
وعد ثواني فقط من تحركهما من هوت كتلة أسمنتية ضخمة من السقف (مواقع التواصل)
12/5/2021

وثّقت كاميرات المراقبة، لحظات مرعبة لأطفال نجوا من الموت بعد سقوط كتلة أسمنتية ضخمة قبيل لحظات فقط من تحركهم، عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي لبرج سكني في مدينة غزة.

وبينت المشاهد في الفيديو طفلين وهما يقفان أمام مرآة في برج الجندي بحي الرمال وسط غزة، وبعد ثواني فقط من تحركهما من مكانهما، هوت كتلة أسمنتية ضخمة من السقف.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت شققا سكنية ببرج الجندي في حي الرمال وأسفر عن شهيدين وعدد من الإصابات وسط حالة ذعر بين السكان.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الأربعاء إلى 48، وأعلنت وزارة الصحة أن من بين القتلى 13 طفلا وثلاث سيدات، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 296 إصابة بجروح مختلفة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية ظهر اليوم إن فتى استشهد برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات شهدتها بلدة عقابا في الضفة الغربية ليرتفع عدد القتلى إلى ثلاثة منذ الليلة الماضية في حوادث متفرقة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة العشرات، بعضهم بالرصاص الحي، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

السودان: مقتل متظاهرين بمحيط القيادة العامة والجيش يتعهد بالتحقيق (فيديو)

تقول المعارضة السودانية إن 127 قتلوا في فض اعتصام القيادة العامة عام 2019 (منصات التواصل)

التصعيد في الأراضي الفلسطينية.. جلسة طارئة لمجلس الأمن ومبعوث أممي يحذر من “حرب شاملة”

حافلة محترقة بعدما أطلق صاروخ من قطاع غزة على حولون في إسرائيل (رويترز)

القسام تكشف عن استخدام صواريخ SH85 لأول مرة في قصف مطار بن غوريون (فيديو)

طائرات تابعة لشركة إل-عال الإسرائيلية على مدرج مطار بن غوريون قرب تل أبيب (رويترز ـ أرشيف)

إسرائيل تواصل غاراتها على غزة والمقاومة ترد بـ”رشقات صواريخ” جديدة (فيديو)

الأكثر قراءة

“صرخة حق!” جيش الاحتلال يحتفي بتغريدة لوسيم يوسف.. ماذا جاء فيها؟

الداعية الإماراتي وسيم يوسف (مواقع التواصل)

بينهم حاصلة على أوسكار.. نجوم ومشاهير حول العالم يتضامنون مع الفلسطينيين

قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى واعتدت على المصلين (رويترز)

حماس: نعلم نقاط ضعف وهشاشة الاحتلال الإسرائيلي ونجيد التعامل معها (فيديو)

غارة إسرائيلية على رفح في قطاع غزة (الفرنسية)

اللد خارج السيطرة.. مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ونتنياهو يتدخل بالجيش (فيديو)

شهدت المواجهات إقدام المتظاهرين على إحراق عشرات المركبات (مواقع التواصل)