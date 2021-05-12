“طفح الكيل”.. الرئيس الفلسطيني: القدس خط أحمر ولا سلام أو استقرار إلا بتحريرها (فيديو)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إن “القدس خط أحمر ولا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف عباس، في كلمة متلفزة، الأربعاء، قبيل اجتماع للقيادة الفلسطينية بمدينة برام الله، أن‎ “شعبنا قال كلمته ونحن معه نريد مستقبلا بلا عدوان وبلا استيطان”.

وأردف “نواصل التحرك والعمل لوقف العدوان الهمجي على شعبنا في القدس وغزة والضفة”.

وأوضح عباس “تحركنا على كل المستويات التزاما بمسؤوليتنا الوطنية وسنواصل العمل بكل ما يمكن للدفاع عن شعبنا وكف الاحتلال عن مقدساتنا وسندرس اليوم كل خياراتنا”.

وزاد “في كل يوم تجري اتصالات بيننا وبين أمريكا لنقول لهم كفى”.

ووجه رسالة للولايات المتحدة وإسرائيل قائلا “طفح الكيل. ارحلوا عنا، سنبقى شوكة في عيونكم، لن نغادر وطننا، انهوا احتلالكم لبلادنا اليوم وليس غدا”.

ارتفاع حصيلة الشهداء

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له شن أكثر من 500 غارة على أهداف في قطاع غزة، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة جديدة لضحايا الغارات الإسرائيلية، وقالت إنها أسفرت عن سقوط 65 شهيدا؛ بينهم 16 طفلا و5 سيدات، بالإضافة إلى 365 مصابا.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد قصفت المدن والمستوطنات في محيط قطاع غزة بـ130 صاروخا ردا على تدمير برج الشروق وسط مدينة غزة، وكرد أولي على اغتيال القيادي باسم عيسى ورفاقه، بينما أعلنت سلطات الاحتلال عن سقوط قتيل وعدد من الإصابات في سديروت.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو لإصابة منزل في سديروت بعد تعرضه لسقوط صاروخ أطلق من غزة واندلاع الحرائق وانقطاع التيار الكهرباء عن مستوطنات غلاف قطاع غزة.

ونقل مراسل الجزيرة أن 3 إسرائيليين أصيبوا جراء القصف على مدينة سديروت شمال شرق غزة، وقال إن إصابة أحدهم خطيرة، كما تعرضت المباني في المدينة لإصابات مباشرة في عسقلان بعد رشقات صاروخية متتالية.

وقالت كتائب القسام إنها أطلقت صواريخ استهدفت بلدة أسدود وأصابت مرفأها إصابة مباشرة، وقد بثت وسائل إعلام إسرائيلية صورا مسجلة أظهرت آثار دمار في ميناء أسدود إلى الشمال من قطاع غزة في أعقاب إطلاق صواريخ على الميناء انطلقت من القطاع.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد قالت إنها وجهت ضربة صاروخية باتجاه تل أبيب ومحيطها ومدن أخرى بـ100 صاروخ، فجر اليوم الأربعاء، وقد ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين جراء صواريخ المقاومة إلى 6.

وقال الناطق العسكري لسرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي- إن السرايا وجهت رشقة صاروخية بـ100 صاروخ باتجاه تل أبيب ومحيطها ومدن أخرى.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، برجا سكنيا وسط مدينة غزة هو الثالث منذ بدء التصعيد مساء الإثنين.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدة صواريخ برج (الشروق) المكون من 13 طابقا في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

وتسببت الصواريخ الإسرائيلية بانهيار نصف المبنى وإلحاق دمار هائل بالنصف الآخر حتى بات على وشك الانهيار كما أحدثت أضرارا كبيرة في المباني والمنشآت المجاورة له.

وأسفر القصف العنيف عن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المحيطة به.

ويضم البرج المستهدف شققا سكنية وعددا من مكاتب الشركات والمؤسسات الصحفية العاملة في غزة.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسكانه الفلسطينيين ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإجلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.