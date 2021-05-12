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وسط حالة من الرعب.. مراسل إسرائيلي يتحدث منبطحا لحظة سقوط صواريخ المقاومة (فيديو)

مراسل القناة الإسرائيلية 12 يتحدث في نقل مباشر عن سقوط صواريخ المقاومة على مدينة بئر السبع الخوف باد عليه(مواقع التواصل )
مراسل القناة الإسرائيلية 12 يتحدث في نقل مباشر عن سقوط صواريخ المقاومة على مدينة بئر السبع الخوف باد عليه(مواقع التواصل )
12/5/2021-|آخر تحديث: 12/5/202108:13 PM (مكة المكرمة)

كشفت مقاطع مصورة حالة من الرعب والخوف سببتها صواريخ المقاومة الفلسطينية في عدة مناطق بإسرائيل.

وتحدث مراسل القناة 12 الإسرائيلية في نقل حي ومباشر للقناة وهو منبطح على الإسفلت لحظة إطلاق صواريخ المقاومة على بئر السبع وأسدود وسط حالة من الرعب.

وتضمنت الصور لقطات جوية لرشقات صاروخية أطلقتها كتائب الشهيد عز الدين القسام وهي تمرعبر أجواء المدينة، بينما المراسل يتحدث بنبرة فيها الكثير من الخوف والترقب خشية سقوط أحد الصواريخ بالقرب منه.

كما تضمن الفيديو سماع ذوي صفارات الإنذار في المدينة في مدينة بئر السبع وأسدود، فيما الرشقات الصاروخية التابعة للمقاومة تحلق في السماء في طريقها نحو الأهداف المرسومة لها.

ووثق مقطع فيديو ثان بثته نفس القناة الإسرائيلية، حالة من الذعر أصابت عددا من الصحفيين الإسرائيليين الذين اضطروا لإيقاف سياراتهم على الطريق والانبطاح على الأرض خوفا من إصابتهم بصواريخ المقاومة.

وكشف مقطع الفيديو أيضا صورا لأعمدة الدخان التي كانت تتصاعد من أحد المواقع السكنية التي استهدفتها صواريخ المقاومة في مدينة أسدود.

وكانت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس- قد نشرت مقاطع مصورة لإطلاق رشقات صاروخية، أمس الثلاثاء، باتجاه مدن تل أبيب وعسقلان وأسدود في إسرائيل.

كما أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بيانا، اليوم الأربعاء، قالت فيه إنها قصفت “العدو الصهيوني بأكثر من 300 قذيفةٍ وصاروخ”.

وكشفت كتائب القسام عن استخدامها لأول مرة لصواريخ  من طراز (A120 – SH85) خلال معركة (سيف القدس)، والتي بدأت مساء الإثنين الماضي “نصرةً للمرابطين في المسجد الأقصى وأهالي الشيخ جراح”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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