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الممثل الأمريكي مارك رافالو يتضامن مع الشعب الفلسطيني ويدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

الممثل الأمريكي مارك رافالو (رويترز)
الممثل الأمريكي مارك رافالو (رويترز)
12/5/2021-|آخر تحديث: 12/5/202110:24 PM (مكة المكرمة)

دعا الممثل والمخرج الأمريكي مارك رافالو إلى فرض عقوبات على إسرائيل وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس وقصف قطاع غزة الذي أوقع ضحايا مدنيين بينهم أطفال.

ودعا رافالو متابعيه عبر حسابه على تويتر إلى التوقيع على عريضة تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحماية منازل أهالي حي الشيخ جراح.

وغرد النجم الأمريكي الذي سبق أن اتهم إسرائيل بالفصل العنصري والانخراط في “حرب غير متكافئة” ضد الفلسطينيين قائلا “يواجه 1500 فلسطيني شبح الطرد في القدس؛ فقد أصيب 200 متظاهر وقتل 9 أطفال. أدعوكم جميعا للانضمام لحملة التوقيع على هذه العريضة”.

وأضاف “ساعدت العقوبات على جنوب أفريقيا في تحرير شعبها الأسود، وقد حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل لتحرير الفلسطينيين”.

وطالب رافالو بفرض “عقوبات على الصناعات الإسرائيلية الرئيسية حتى يتم منح الفلسطينيين حقوقا مدنية كاملة ومتساوية”.

وجاء في العريضة “الفلسطينيون يتظاهرون بشجاعة في الشوارع، الحكومة الإسرائيلية ترد بأقصى درجات القسوة في القدس، تتم مهاجمة مئات المتظاهرين العزل، بمن فيهم كبار السن والأطفال”.

وتضمنت العريضة “هذا مجرد مثال آخر على الوحشية العنصرية للاحتلال العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وهو ظلم استمر لعقود. لقد طفح الكيل، حياة الفلسطينيين ومنازلهم وحقوقهم مهمة”.

يذكر أن العريضة لاقت رواجا واسعا، بعدما وقع عليها أكثر من مليون و 700 ألف مشارك حتى الآن.

وتفاعل العديد من المغردين العرب مع موقف ودعوة رافالو، مؤكدين على أنه ما زال يسلك طريق الحق في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وشددت أغلب التغريدات على أن رافالو لا يزال واحدا من أهم الأصدقاء الغربيين للقضية الفلسطينية، وأنه من الأصوات القوية والشجاعة التي تمكنت من مواجهة القوى السياسية والإعلامية الضاغطة التي تخدم سياسة إسرائيل داخل الولايات المتحدة وخارجها.

المصدر : الصحافة الأمريكية + مواقع التواصل الاجتماعي

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