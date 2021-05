الممثل الأمريكي مارك رافالو يتضامن مع الشعب الفلسطيني ويدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

دعا الممثل والمخرج الأمريكي مارك رافالو إلى فرض عقوبات على إسرائيل وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس وقصف قطاع غزة الذي أوقع ضحايا مدنيين بينهم أطفال.

ودعا رافالو متابعيه عبر حسابه على تويتر إلى التوقيع على عريضة تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحماية منازل أهالي حي الشيخ جراح.

وغرد النجم الأمريكي الذي سبق أن اتهم إسرائيل بالفصل العنصري والانخراط في “حرب غير متكافئة” ضد الفلسطينيين قائلا “يواجه 1500 فلسطيني شبح الطرد في القدس؛ فقد أصيب 200 متظاهر وقتل 9 أطفال. أدعوكم جميعا للانضمام لحملة التوقيع على هذه العريضة”.

1500 Palestinians face expulsion in #Jerusalem. 200 protesters have been injured. 9 children have been killed. Sanctions on South Africa helped free its black people – it’s time for sanctions on Israel to free Palestinians. Join the call. #SheikhJarrah https://t.co/f9R6LYljez — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 11, 2021

وأضاف “ساعدت العقوبات على جنوب أفريقيا في تحرير شعبها الأسود، وقد حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل لتحرير الفلسطينيين”.

وطالب رافالو بفرض “عقوبات على الصناعات الإسرائيلية الرئيسية حتى يتم منح الفلسطينيين حقوقا مدنية كاملة ومتساوية”.

وجاء في العريضة “الفلسطينيون يتظاهرون بشجاعة في الشوارع، الحكومة الإسرائيلية ترد بأقصى درجات القسوة في القدس، تتم مهاجمة مئات المتظاهرين العزل، بمن فيهم كبار السن والأطفال”.

وتضمنت العريضة “هذا مجرد مثال آخر على الوحشية العنصرية للاحتلال العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وهو ظلم استمر لعقود. لقد طفح الكيل، حياة الفلسطينيين ومنازلهم وحقوقهم مهمة”.

يذكر أن العريضة لاقت رواجا واسعا، بعدما وقع عليها أكثر من مليون و 700 ألف مشارك حتى الآن.

وتفاعل العديد من المغردين العرب مع موقف ودعوة رافالو، مؤكدين على أنه ما زال يسلك طريق الحق في التعامل مع القضية الفلسطينية.

Thanks for stating this correctly 🙏 https://t.co/QQ0pg4oNVi — شيء لله يا فرحة (@Rababoush) May 11, 2021

It takes a mighty heart in the right place, apart from those bulky muscular arms, to be a Hulk. https://t.co/ER8zDDYtGr — Akash Shah Mohammed (@akashsMohammed) May 11, 2021

Thank you for having this courage, sir! You are the Hulk! ♥️#FreePalestine https://t.co/UU2g7lvWp8 — Muhammad Faizan Fuzail (@mfaizanfuzail) May 11, 2021

حبيبي يا عم مارك عندك علم إنك من الممثلين المفضلين عندي وفيلمك مع كيرا نايتلي #BeginAgain فيلمي المفضل عند الاكتئاب والزعل تحديدا وإذا طولت الحرب هتلاقيني بتفرج عليه كل يوم⁦❤️⁩ https://t.co/xaF9M2LoyB — Najah🌦️#GazaUnderAttack ⁦🇵🇸⁩ (@NAJ_AJ) May 11, 2021

وشددت أغلب التغريدات على أن رافالو لا يزال واحدا من أهم الأصدقاء الغربيين للقضية الفلسطينية، وأنه من الأصوات القوية والشجاعة التي تمكنت من مواجهة القوى السياسية والإعلامية الضاغطة التي تخدم سياسة إسرائيل داخل الولايات المتحدة وخارجها.