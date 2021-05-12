اللد خارج السيطرة.. مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ونتنياهو يتدخل بالجيش (فيديو)

شهدت مدينة اللد في الداخل الإسرائيل، الثلاثاء، مواجهات عنيفة بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية وذلك خلال جنازة شاب فلسطيني استشهد، مساء الإثنين، برصاص مستوطن، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إنه اتفق مع وزير الدفاع بيني غانتس على إرسال كتائب تابعة لحرس الحدود “فورا” إلى مدينة اللد. كما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في المدينة.

وقال غانتس إنه سيتم منح السلطات كل الوسائل الضرورية بما في ذلك فرض حظر للتجوال.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن متظاهرين عرب أصابوا شرطيين إسرائيليين اثنين بجروح طفيفة بعد رشقهم بالحجارة.

كما شهدت المواجهات إقدام المتظاهرين على إحراق عشرات المركبات ومقرًا وسيارة للشرطة إضافة إلى إشعال النار في عدد من الشوارع، حسبما أظهرت مقاطع فيديو.

המשטרה מחלצת בלוד תושבים יהודים מחשש לחייהם בבניינים מעורבים, תושבים דיווחו על הצתה של עשרות כלי רכב. בתי כנסת הוצתו באש ברמלה ובלוד

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/XWCYXgo4d7 — כאן חדשות (@kann_news) May 11, 2021

وشيع المئات من سكان المدينة شابا يبلغ من العمر 25 عاما، كان استشهد، الإثنين، برصاص مستوطن إسرائيلي في المدينة.

واعتقلت شرطة الاحتلال، الثلاثاء، إسرائيليا (34 عاما) من سكان اللد يشتبه في إطلاقه النار على الشاب وقتله وإصابة آخرين أحدهما بجروح وصفت بالخطيرة.

وشهدت عدد من المدن العربية داخل إسرائيل عدة تظاهرات نصرة للقدس والمسجد الأقصى، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات المحتجين.

كما وقعت اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في #أم_الفحم بالداخل الفلسطيني pic.twitter.com/XjBd8gNBI4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2021

وعلى صعيد متصل، ألقت شرطة الاحتلال قنابل صوتية على شبان فلسطينيين تجمعوا في منطقة باب العامود، واستخدمت مياها قذرة لتفريقهم.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية لم تسمح للفرق الطبية بإسعاف الجرحى الذين أصيبوا داخل المسجد الأقصى.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد مدينة القدس المحتلة اعتداءات تقوم بها قوات شرطة الاحتلال والمستوطنون، في منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح والمسجد الأقصى ومحيطه.

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس منذ أكثر من أسبوع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين بموجب قرارات صدرت عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي.