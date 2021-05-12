أبوتريكة دعما للمقاومة الفلسطينية: اللهم زِد تل أبيبهم رعبًا ونارًا

أعلن نجم الكرة المصرية ولاعب المنتخب السابق محمد أبوتريكة، دعمه للمقاومة الفلسطينية، وذلك عقب استهدافها لتل أبيب وسط إسرائيل بعشرات الصواريخ من قطاع غزة.

وقال أبو تريكة في تغريدة له عبر تويتر، الثلاثاء: “لله درّكم يا أهل فلسطين السماء تشع نورا ونارا اللهم سدد رميهم وارحم شهيدهم وزلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم ويارب كن معهم وانصرهم نصرًا عظيماً.. اللهم زِد تل أبيبهم رعبًا ونارًا”.

لله درّكم يا أهل فلسطين السماء تشع نورا ونارا اللهم سدد رميهم وارحم شهيدهم وزلزل الارض من تحت اقدام عدوهم ويارب كن معهم وانصرهم نصرا عظيماً .. اللهم زِد ”تل أبيبهم“رعبا ونارا — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 11, 2021

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت مساء الثلاثاء، 130 صاروخًا نحو تل أبيب فيما دوت صافرات الإنذار في المدينة الساحلية وضواحيها.

وجاءت هذه الهجمات الصاروخية بعد نحو نصف ساعة على غارات جوية إسرائيلية عدة استهدفت مبنى من 12 طابقا في غزة.

اللهم إنا نستودعك

المسجد الأقصى وما حوله أرضه وسماءه وأهله والمرابطين فيه، يامن لا تضيع الودائع عنده،

اللهم انصر أهلنا في القدس…اللهم كن معهم …اللهم ثبت أقدامهم…اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام…اللهم عليك بالكيان الصهيوني ومن عاونه ..اللهم انصر أهل فلسطين يارب العالمين — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 10, 2021

وارتفعت حصيلة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، مساء الثلاثاء، إلى 30 شهيدا و203 جرحى، وفق إحصائية رسمية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن من بين الشهداء 10 أطفال وسيدة، إضافة إلى 203 إصابات بجراح مختلفة.

في حين أشارت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إلى مقتل امرأتين في مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل إثر انفجار صاروخين أطلِقا من غزة، وامرأة ثالثة في ريشون لتسيون قرب تل أبيب، في 3 حوادث منفصلة.

وتصاعد التوتر بين الفصائل الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في القدس يوم أمس وخلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.