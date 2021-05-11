لحظة بلحظة.. تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والأوضاع في القدس (فيديو)

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شن غاراتها على مناطق عدة من قطاع غزة، بينما أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس باستمرار الهجمات بالتزامن مع استدعاء جنود من الجيش إلى المستوطنات القريبة من غلاف القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الغارات أسفرت عن استشهاد 27 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، وإصابة 103 آخرين بجراح مختلفة.

وقالت حركة حماس، الثلاثاء، إن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة “لن تتراجع عن معادلة القصف بالقصف، التي فرضتها على العدو الإسرائيلي”.

وتستمر المقاومة في إطلاق دفع جديدة من القذائف الصاروخية من غزة تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية.

ويسود الهدوء النسبي، أرجاء المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، منذ فجر اليوم، بعد يوم من المواجهات العنيفة بين المصلين وشرطة الاحتلال.

وفيما يلي آخر تطورات الأوضاع في غزة والقدس:

وسائل إعلام إسرائيلية: قتيلان إسرائيليان وإصابة آخرين في عسقلان نتيجة سقوط صواريخ من غزة.

مراسل الجزيرة: إصابة مبنيين في عسقلان والإسعاف الإسرائيلي يتحدث عن إصابة إسرائيليين بجروح خطيرة.

مستشفى برزلاي في عسقلان يستقبل 52 إصابة من الإسرائيليين بعضها حالات هلع نتيجة صواريخ المقاومة.

مراسل الجزيرة: إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة في آخر رشقة صاروخية على عسقلان أصابت مبنى سكنيا.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقرر إرجاء المناورات العسكرية الضخمة التي أطلقها أول أمس لأجل غير مسمى.

صحيفة معاريف الإسرائيلية: قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل تطلب من سكان عسقلان البقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر. إسرائيليون يركضون بعد إطلاق صواريخ من غزة في عسقلان (رويترز)

وزارة الصحة الفلسطينية: القصف الإسرائيلي استهدف 7 منازل والعديد من المنشآت التجارية وتعمد قصف المرافق الأساسية في القطاع.

وزارة الصحة الفلسطينية: 26 شهيدا بينهم 9 أطفال وإصابة 122 في الغارات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

كتائب القسام: استهدفنا أسدود وعسقلان بـ 137 صاروخا من العيار الثقيل في 5 دقائق في ضربة هي الأكبر من نوعها.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 5 أشخاص جراء القصف الصاروخي من قطاع غزة على أسدود وعسقلان.

الناطق باسم سرايا القدس: نؤكد على استمرار المعركة ولن نتوقف ما دام العدوان قائما في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل.

صحيفة معاريف الإسرائيلية: إطلاق نحو 70 صاروخا من قطاع غزة في أقل من نصف ساعة.

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: يجب على إسرائيل وقف استخدام الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان أصدر تعليمات باستمرار الضربات واستهداف نشطاء حماس والجهاد. سيارات تشتعل بعد سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة على جنوب إسرائيل (رويترز)

صحيفة معاريف: وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن استدعاء نحو 5 آلاف من جنود الاحتياط كجزء من عملية حارس الأسوار.

أ ف ب: حركة الجهاد الإسلامي تعلن مقتل اثنين من قياديها في غارات إسرائيلية على غزة.

وسائل إعلام إسرائيلية: 31 مصابا وصلوا إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان بينهم 2 في حالة خطيرة ومتوسطة جراء القصف الصاروخي من غزة.

رويترز: الأمين العام للجامعة العربية يحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في القدس ويدعو المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لوقف العنف.

رويترز: الأمين العام للجامعة العربية يقول إن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عشوائية وغير مسؤولة.

قناصل دول أوروبية يزورون حي الشيخ جراح في القدس للتعرف على وضع أسر فلسطينية مهددة بالطرد من الحي.

مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق دفعة جديدة من القذائف الصاروخية من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

عاجل| وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان و8 جرحى جراء قصف إسرائيلي على مبنى سكني وسط مدينة #غزة

https://t.co/xB8gdUccf1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2021

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 25 شهيدا بينهم 9 أطفال بسبب الغارات والقصف الإسرائيلي.

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف ورشة صناعية شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف خلية لمطلقي صواريخ مضادة للدروع تابعة لحماس في قطاع غزة.

مراسلة الجزيرة: الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف أراضي زراعية غربي قطاع غزة.

وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل توقف بشكل مؤقت حركة القطارات بين عسقلان وبئر السبع.

مراسل الجزيرة: إصابة شاب فلسطيني بالرصاص في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوبي بيت لحم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري مشاورات مع وزير الدفاع وقادة الجيش والأجهزة الأمنية في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

مراسل الجزيرة: إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوبي بيت لحم.

مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صـاروخية جديدة من قطاع غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية.

وزير خارجية باكستان: نستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالأقصى وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية.

الناطق باسم العدالة والتنمية التركي: من يسمي العدوان حق إسرائيل في الدفاع عن النفس متعاون مع قتلة الأطفال.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول إن الغارات الإسرائيلية استهدفت أكثر من 130 موقعا في قطاع غزة.

رئيس المكتب السياسي لحماس: قررنا الاستمرار ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان في القدس والأقصى المبارك.

مراسل الجزيرة: إصابة 6 إسرائيليين جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة وأصابت مبنيين في عسقلان فجر اليوم.

المعتكفون في المسجد الأقصى أدوا صلاة الفجر بعد انسحاب قوات الاحتلال عقب مواجهات عنيفة.

المصلون دخلوا فجر اليوم إلى باب حطة وهم يكبرون في ظل غياب جنود الاحتلال الإسرائيلي.

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع الإصابات بالضفة الغربية بما فيها القدس إلى 714 منها 520 بالقدس.

"خلص يا حماس.. خلص"

مستوطن إسرائيلي من سكان غلاف #غزة يشتكي استمرار سقوط الصواريخ من القطاع pic.twitter.com/J3k1VwjQhK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2021