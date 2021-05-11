لحظة بلحظة.. تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والأوضاع في القدس (فيديو)

11/5/2021-|آخر تحديث: 11/5/202103:35 PM (مكة المكرمة)
واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شن غاراتها على مناطق عدة من قطاع غزة، بينما أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس باستمرار الهجمات بالتزامن مع استدعاء جنود من الجيش إلى المستوطنات القريبة من غلاف القطاع.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الغارات أسفرت عن استشهاد 27 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، وإصابة 103 آخرين بجراح مختلفة.
وقالت حركة حماس، الثلاثاء، إن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة “لن تتراجع عن معادلة القصف بالقصف، التي فرضتها على العدو الإسرائيلي”.
وتستمر المقاومة في إطلاق دفع جديدة من القذائف الصاروخية من غزة تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية.
ويسود الهدوء النسبي، أرجاء المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، منذ فجر اليوم، بعد يوم من المواجهات العنيفة بين المصلين وشرطة الاحتلال.
وفيما يلي آخر تطورات الأوضاع في غزة والقدس:
- وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 25 شهيدا بينهم 9 أطفال بسبب الغارات والقصف الإسرائيلي.
- مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف ورشة صناعية شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
- جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف خلية لمطلقي صواريخ مضادة للدروع تابعة لحماس في قطاع غزة.
- مراسلة الجزيرة: الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف أراضي زراعية غربي قطاع غزة.
- وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل توقف بشكل مؤقت حركة القطارات بين عسقلان وبئر السبع.
- مراسل الجزيرة: إصابة شاب فلسطيني بالرصاص في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوبي بيت لحم.
- رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري مشاورات مع وزير الدفاع وقادة الجيش والأجهزة الأمنية في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.
- مراسل الجزيرة: إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوبي بيت لحم.
- مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صـاروخية جديدة من قطاع غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية.
- وزير خارجية باكستان: نستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالأقصى وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية.
- الناطق باسم العدالة والتنمية التركي: من يسمي العدوان حق إسرائيل في الدفاع عن النفس متعاون مع قتلة الأطفال.
- المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول إن الغارات الإسرائيلية استهدفت أكثر من 130 موقعا في قطاع غزة.
- رئيس المكتب السياسي لحماس: قررنا الاستمرار ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان في القدس والأقصى المبارك.
- مراسل الجزيرة: إصابة 6 إسرائيليين جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة وأصابت مبنيين في عسقلان فجر اليوم.
- المعتكفون في المسجد الأقصى أدوا صلاة الفجر بعد انسحاب قوات الاحتلال عقب مواجهات عنيفة.
- المصلون دخلوا فجر اليوم إلى باب حطة وهم يكبرون في ظل غياب جنود الاحتلال الإسرائيلي.
- الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع الإصابات بالضفة الغربية بما فيها القدس إلى 714 منها 520 بالقدس.
- مراسلة الجزيرة: قوات الاحتلال تنسحب من المسجد القبلي والمعتكفون يخرجون إلى الساحات الخارجية.
- مصادر طبية: استشهاد امرأة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب غزة.
- كتائب القسام: الصواريخ التي وجهناها للقدس يصل مداها إلى 120 كم وتدخل الخدمة بشكل معلن لأول مرة.
- كتائب القسام: الضربة الصاروخية التي وجهناها للقدس نفذت بصواريخ تحمل رؤوسا متفجرة بقدرة تدميرية عالية.
- أبو عبيدة: نقول لأهلنا المرابطين في بيت المقدس كونوا مطمئنين لأن المقاومة متيقظة وضاغطة على الزناد.
- كتائب أبو علي مصطفى: معركة “نداء القدس” مستمرة وأي حماقات يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا سيدفع ثمنها غاليا.
- إسماعيل هنية: القدس رسخت ميزان قوة جديد على المستوى الداخلي والخارجي وإرادة شعبنا تنتصر.