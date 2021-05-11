“صرخة حق!” جيش الاحتلال يحتفي بتغريدة لوسيم يوسف.. ماذا جاء فيها؟

احتفى أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال بتغريدة للداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف هاجم فيها إطلاق المقاومة الفلسطينية للصواريخ ضد المدن داخل الخط الأخضر ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

ووصف أدرعي تغريدة الداعية الإماراتي بأنها “صرخة حق!”.

وطالب أدرعي العالم الإسلامي بإنقاذ سكان قطاع غزة الذين زعم أنه يتم استخدامهم “دروعا بشرية” ويتعرضون “يوميا لأبشع الاستغلال” ويصابون بما أسماه “صواريخ الإرهاب التي تخطئ هدفها” على حد زعمه.

إنها صرخة حق!

صرخة واقع، أين المسلم من أخيه المسلم في غزة الذي يتعرض يوميًا لأبشع انواع الاستغلال.

سكان غزة دروعًا بشرية لصواريخ إرهابية.

سكان غزة يصابون بصواريخ الإرهاب التي تخطىء هدفها..

أين العالم الإسلامي

أنقذوا سكان غزة من حماس https://t.co/6kQyF5jrIO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2021

وكتب وسيم يوسف على حسابه على تويتر أن حركة المقاومة الإسلامية حماس تطلق “صواريخ بين مساكن ومنازل الناس، وحينما يأتي الرد تتباكى حماس وتصرخ أين العرب أين المسلمون؟”.

تطلق #حماس صواريخ بين مساكن ومنازل الناس، وحينما يأتي الرد تتباكى #حماس وتصرخ أين العرب أين المسلمون؟

جعلتم #غزة مقبرة للأبرياء و الأطفال! أذيتم #مصر و #سيناء أحرقتم أعلام أغلب الدول العربية، شتمتم جميع الدول لم تحترموا أحداً، لم ترحموا طفلا ولاشيخا في #غزة #الإخوان_المسلمون وباء pic.twitter.com/daZV6a6sQb — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) May 11, 2021

وانتقد المغردون ما كتبه يوسف واحتفاء أدرعي به.

وسيم يوسف ينتصر للصهاينة وروايتهم. في اللحظات الحرجة؛ يعرف الأحرار مكانهم، ويأخذ الساقطون مواقعهم أيضا. ينشر فيديوهات تافهة عن ثروات قادة المقاومة، كأن من يحملون أرواحهم على أكفّهم يأبهون بجمع الأموال. أسمعونا مزيدا من الهذيان، كي يعرف القاصي والداني الحقيقة دون مواربة. pic.twitter.com/kxydQjUnYd — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) May 11, 2021

أصبح وسيم يوسف يروج لرواية الاحتلال الصهيوني بدلا من ان ينصر إخوانه، للأسف شخص ظهر على حقيقته — Bilal Abdelqader (@abdelqader91) May 11, 2021

كنت احترمك كتير بس الان نزلت من نظرى انا من غزة وافتخر انو اولادنا تموت شهداء من أجل القدس حماس لم تشكى لك ولا لغيرك اطفالنا وشيوخنا فداء للأقصى حسبى الله ونعم الوكيل — Manal Ebrahim (@ManalEb52741665) May 11, 2021

كاذبان يؤكد بعضهم لبعض الكذب — Adnan Al-Hussein عدنان الحسين (@Adnan_Alhusen) May 11, 2021

وفجر يوسف في السابق غضب المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي عدة مرات في السابق بسبب هجومه على المقاومة الفلسطينية وتبريره للغارات والهجمات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، قبل أن يقوم بحذف التغريدات من على حسابه على تويتر.

وتواصل إسرائيل شن غارات جوية متواصلة على قطاع غزة مما أدى إلى سقوط أكثر من 25 شهيدا فلسطينيا.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية عشرات الصواريخ تجاه عدة مدن داخل الخط الأخضر من بينها تل أبيب وعسقلان وأسدود، مما أوقع خسائر مادية وبشرية.

وجاء إطلاق الصواريخ بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز مما تسبب في إصابة المئات من الفلسطينيين بداخله.