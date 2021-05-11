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“صرخة حق!” جيش الاحتلال يحتفي بتغريدة لوسيم يوسف.. ماذا جاء فيها؟

الداعية الإماراتي وسيم يوسف (مواقع التواصل)
الداعية الإماراتي وسيم يوسف (مواقع التواصل)
11/5/2021-|آخر تحديث: 11/5/202111:54 PM (مكة المكرمة)

احتفى أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال بتغريدة للداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف هاجم فيها إطلاق المقاومة الفلسطينية للصواريخ ضد المدن داخل الخط الأخضر ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

ووصف أدرعي تغريدة الداعية الإماراتي بأنها “صرخة حق!”.

وطالب أدرعي العالم الإسلامي بإنقاذ سكان قطاع غزة الذين زعم أنه يتم استخدامهم “دروعا بشرية” ويتعرضون “يوميا لأبشع الاستغلال” ويصابون بما أسماه “صواريخ الإرهاب التي تخطئ هدفها” على حد زعمه.

وكتب وسيم يوسف على حسابه على تويتر أن حركة المقاومة الإسلامية حماس تطلق “صواريخ بين مساكن ومنازل الناس، وحينما يأتي الرد تتباكى حماس وتصرخ أين العرب أين المسلمون؟”.

وانتقد المغردون ما كتبه يوسف واحتفاء أدرعي به.

وفجر يوسف في السابق غضب المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي عدة مرات في السابق بسبب هجومه على المقاومة الفلسطينية وتبريره للغارات والهجمات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، قبل أن يقوم بحذف التغريدات من على حسابه على تويتر.

وتواصل إسرائيل شن غارات جوية متواصلة على قطاع غزة مما أدى إلى سقوط أكثر من 25 شهيدا فلسطينيا.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية عشرات الصواريخ تجاه عدة مدن داخل الخط الأخضر من بينها تل أبيب وعسقلان وأسدود، مما أوقع خسائر مادية وبشرية.

وجاء إطلاق الصواريخ بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز مما تسبب في إصابة المئات من الفلسطينيين بداخله.

المصدر : الجزيرة مباشر

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