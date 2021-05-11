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بـ137 صاروخا خلال 5 دقائق.. القسام تعلن توجيه “الضربة الأكبر” لأسدود وعسقلان (فيديو)

سيارات تشتعل بعد سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة على جنوب إسرائيل (رويترز)
سيارات تشتعل بعد سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة على جنوب إسرائيل (رويترز)
11/5/2021-|آخر تحديث: 11/5/202103:00 PM (مكة المكرمة)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الثلاثاء، إطلاق 137 صاروخاً “من العيار الثقيل” خلال 5 دقائق باتجاه بلدات أسدود وعسقلان المحاذيتين لقطاع غزة ردا على استهداف المنازل.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم الكتائب: “في ضربة صاروخية هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان بـ137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا يزال في جعبتنا الكثير”.

وقال بيان للقسام إن هذه الضربة “جاءت ردًا على استمرار العدوان (الإسرائيلي) باستهداف البيوت الآمنة ورجال المقاومة”.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن 5 إسرائيليين أصيبوا بجراح مختلفة و17 بحالة الهلع جراء القصف الصاروخي من غزة على عسقلان وأسدود، فيما طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان عسقلان التزام الملاجئ حتى إشعار آخر بعد تعرض المدينة لوابل من الصواريخ.

وأظهرت مقاطع فيديو إصابات مباشرة للصواريخ في مبانٍ وسيارات بعسقلان وأسدود، ومحاولة منظومة القبة الحديدية اعتراض بعض القذائف الصاروخية.
كما بثت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية لقطات مباشرة من موقع سقوط صواريخ المقاومة في أسدود.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء الإجمالي جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع  إلى 27، بينهم 9 أطفال وإمرأة، بالإضافة إلى 122 جريحا منذ مساء الإثنين.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية عدة صواريخ أمس الإثنين على منطقة القدس لأول مرة منذ حرب عام 2014 ولم تسفر الزخات عن سقوط قتلى أو جرحى لكنها تجاوزت ما يصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “خط أحمر” قال إن تجاوزه يشعل قتالا قد يستمر لبعض الوقت.

وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، “نحن قررنا أن نستمر ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان والإرهاب في القدس والمسجد الأقصى المبارك”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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