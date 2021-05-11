البث الحي
الأخبار

شاهد: حريق ضخم في خط أنابيب بعسقلان إثر إصابته بصاروخ من غزة

11/5/2021-|آخر تحديث: 11/5/202111:38 PM (مكة المكرمة)

قالت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي إن خط أنابيب للوقود بين مدينتي إيلات وعسقلان الإسرائيليتين أصيب في هجوم صاروخي من غزة، مساء اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في خزان الوقود.

وأكد مسؤول في قطاع الطاقة لوكالة رويترز أن خط أنابيب إسرائيليا أصيب، دون ذكر تفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو بثته القناة ألسنة اللهب وهي ترتفع مما بدا أنه مستودع وقود كبير.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مساء الثلاثاء، أن نحو 480 صاروخا أُطلق من قطاع غزة تجاه إسرائيل، منذ مساء الإثنين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قتل إسرائيليان لدى استهداف صواريخ، مدينة عسقلان، وأصيب 5 آخرين، اثنان منهم وصفت جراحهما بالخطيرة.

ومنذ الإثنين، استشهد 28 فلسطينيا وأصيب قرابة 850 بجروح، جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق وزارة الصحة وجمعية لهلال الأحمر الفلسطينيتين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

حماس: نعلم نقاط ضعف وهشاشة الاحتلال الإسرائيلي ونجيد التعامل معها (فيديو)

غارة إسرائيلية على رفح في قطاع غزة (الفرنسية)

أبوتريكة دعما للمقاومة الفلسطينية: اللهم زِد تل أبيبهم رعبًا ونارًا

أبو تريكة تعاطف مع غزة أثناء حصار القطاع عام 2008 (مواقع التواصل)

هنية: إذا أراد الاحتلال التصعيد فالمقاومة جاهزة.. ولن نتخلى عن القدس (فيديو)

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية (الجزير مباشر)

بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية.. الشيكل الإسرائيلي عند أدنى مستوى أمام الدولار

فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نفذت هجمات صاروخية &#34;غير مسبوقة&#34; استهدفت مدينة تل أبيب (رويترز)
الأكثر قراءة

“صرخة حق!” جيش الاحتلال يحتفي بتغريدة لوسيم يوسف.. ماذا جاء فيها؟

الداعية الإماراتي وسيم يوسف (مواقع التواصل)

الخميس.. أول أيام عيد الفطر المبارك في هذه الدول

دول عربية وإسلامية تعلن غدا الأربعاء المتمم لشهر رمضان (وكالة الأناضول)

بينهم حاصلة على أوسكار.. نجوم ومشاهير حول العالم يتضامنون مع الفلسطينيين

قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى واعتدت على المصلين (رويترز)

أليس للفلسطينيين حق الدفاع عن النفس؟ متحدث الخارجية الأمريكية يتهرب من الإجابة (فيديو)

المقاومة الفلسطينية استهدفت المدن الإسرائيلية بعشرات الصواريخ (رويترز)