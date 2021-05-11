“خلاص يا حماس”.. مستوطن إسرائيلي يصرخ رعبا من صواريخ المقاومة (فيديو)

وثق مقطع مصور رعب مستوطن إسرائيلي من سكان غلاف قطاع غزة، وهو يشتكي استمرار سقوط صواريخ المقاومة على المنطقة مساء أمس الإثنين.

وقال المستوطن عبر مقاطع مصورة بثها عبر حسابه على “تيك توك“، وهو يصرخ بكلمات “خلاص.. خلاص يا حماس”، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية.

"خلص يا حماس.. خلص"

مستوطن إسرائيلي من سكان غلاف #غزة يشتكي استمرار سقوط الصواريخ من القطاع pic.twitter.com/J3k1VwjQhK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2021

وأصيب 6 إسرائيليين وتضرر مبنيان اثنان في مدينة عسقلان بضربات صاروخية أطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ردًا على استهداف المدنيين متوعدة بجعلها “جحيمًا”.

وعقب الإعلان عن عملية عسكرية ضد القطاع، كثف الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق عدة في غزة جوا وبحرا مما رفع حصيلة ضحايا القصف المتواصل إلى 27 شهيدا -بينهم 9 أطفال- و103 جرحى.

وجددت قوات الاحتلال قصفها صباح اليوم الثلاثاء واستهدفت موقع الإدارة المدنية التابعة للمقاومة شرقي جباليا شمال القطاع، وورشة صناعية شرق مدينة خان يونس جنوبي غزة، بينما أطلقت المقاومة الفلسطينية دفعة جديدة من القذائف الصاروخية من غزة تجاه المستوطنات.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع إن 3 فلسطينيين -بينهم امرأة- استشهدوا جراء غارات إسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما استهدف الاحتلال موقعًا للمقاومة في منطقة تل الهوى وسط المدينة ما أسفر عن إصابة شرطي فلسطيني.

وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم استهداف أكثر من 130 موقعا في غزة، بينها مقر الاستخبارات العسكرية لحركة حماس، وقتل 15 ناشطًا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.