بينهم حاصلة على أوسكار.. نجوم ومشاهير حول العالم يتضامنون مع الفلسطينيين

تضامن العديد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير العرب والأجانب مع الفلسطينيين بعد تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس وأيضًا في غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 27 شهيدا -بينهم 9 أطفال- و103 جرحى، بينما انسحب جنود الاحتلال من المسجد الأقصى بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة مئات الفلسطينيين.

وأعلنت الفنانة الأمريكية الحاصلة على جائزة الأوسكار فيولا ديفيس، تضامنها وتعاطفها التام مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ونشرت عبر حسابها على إنستغرام صورًا تشرح فيها ما يعانيه أهالي الحي من محاولات إسرائيلية لتهجيرهم.

وشارك الفنان المصري أحمد سعد بمقطع مصور لمقطوعة غنائية جديدة تندد بأفعال الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

ونشر المطرب اللبناني جورج وسوف، صورة عبر تويتر علّق عليها بالقول “لا يضيع حق وراءه مُطالب.. فلسطين في القلب”.

وكتب الممثل المصري محمد هنيدي عبر تويتر “في صمت العالم.. سنرسل أصواتكم للعالم”، معلنًا تضامنه مع أهالي الشيخ جراح.

وفي منشور آخر كتب “وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا.. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله”.

وكتبت المطربة اللبنانية إليسا عبر تويتر “ما حدا فيه يوقف عالحياد بالقضايا الأساسية واللي بتمس القيم. اللي عم بيصير بفلسطين هوي سرقة قدام عيون العالم من دون ما حدا يفتح تمو، لا العدو ولا الحليف! الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة”.

وفي تغريدة أخرى كتبت “شو هى الإجرام، الله يحمي فلسطين والشعب الفلسطيني”.

وغرد المطرب الفلسطيني محمد عساف عبر تويتر، قائلًا “من القدس إلى غزة ينزف شعبنا و يدفع الغالي والنفيس ليؤكد للجميع أن هذه البلاد بلادنا من البدايات حتى النهايات دعواتنا إلى الله أن يحمي أهلنا وأبناء شعبنا في كل شبر من فلسطين الحبيبة”.

وفي تغريدة أخرى كتب “اليوم هو يوم عروبة القدس.. و ما غير ذلك إنما هو أضغاث أحلام”. وفي منشور آخر قال “البيت بيتنا والدار دارنا.. وإحنا أهل القدس وصحابها”.

وعلقت الممثلة الفلسطينية شكران مرتجى عبر إنستغرام بالقول “لا يهم أين صُنعت ساعاتنا المهم أن يكون توقيتها على توقيت القدس”.

وفي منشور آخر كتبت “إلى متى سنجمع مفاتيح منزلنا ونرحل إلى متى سنبقى تحت قيد اللجوء إلى متى أيها المارون ونحن الحق الأرض لنا والقدس لنا وفلسطين لنا”.

وكتبت الممثلة السورية كندة علوش عبر تويتر “اللهم كن مع إخواننا في فلسطين الشقيقة وامسح آلامهم وانصرهم”.

ومن بين النجوم العالميين الذي تضامنوا مع أحداث فلسطين أيضًا، أنور حديد، ودوا ليبا حيث شاركوا “ستوري” عبر حساباتهم الرسمية على إنستغرام.

وشاركت كذلك الممثلة البريطانية لينا هيدي في حملة التضامن العالمية مع حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، الذي يهدف الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير العائلات الفلسطينية منه، وإحلال المستوطنين بدلا منهم.

وأعلنت الممثلة صاحبة دور “الملكة سيرسي” في المسلسل العالمي “صراع العروش”، تضامنها مع أهالي الحي عبر حسابها على إنستغرام داعية إلى إنقاذه من قبضة الاحتلال.

ونشرت لينا منشورا تفصيلا يوضح ما يحدث في حي الشيخ جراح عبر وسم sheikhjarrah#، معلّقة “اقرأ وافهم وتعلم وشارك، ثم تكلم”، ليتفاعل مع منشورها عشرات الآلاف من المتابعين.

وغردت المخرجة السينمائية والتلفزيونية الفلسطينية ألكسندرا ميراي بصورة لتضامن الممثلة البريطانية مع أهالي حي الشيخ جراح، قائلة “الملكة سيرسي في صراع العروش تدعم فلسطين، لم أتوقع هذا، الحرية لفلسطين”.

Game of Throne’s Cersei Lannister is an ally to Palestine. I did not see that coming #FreePalestine #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/jt5jSTr5th

وقال الممثل والكاتب المسرحي اللبناني زياد عيتاني “في حين آثر العديد من النجوم العرب الصمت وانبرى بعض الشجعان منهم للتضامن، نرى بطلة مسلسل (لعبة العروش) لينا هيدي تبادر لتعلن تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح”.

وتفاعل عدد من المغردين على موقع تويتر مع تضامن لينا، وكتب أحد “تخيل سيرسي متضامنة مع فلسطين ومحمد صلاح -فخر العرب- لا”.

وكان عدد من نجوم كرة القدم في العالم أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين، أبرزهم اللاعب السابق في منتخب مصر محمد أبو تريكة، والجزائري رياض محرز، والمغربي أشرف حكيمي، والفرنسي فرانك ريبري.

وكتب الفرنسي، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، عبر حسابه على إنستغرام “العالم يحتاج السلام والمحبة، العيد اقترب، فلنحب بعضنا جميعًا. ادعوا لفلسطين”.

وغرد المالي، لاعب إشبيلية الإسباني فريدريك عمر كانوتيه على تويتر قائلًا “في هذه الأثناء يستمر الفصل العنصري ويتم طرد الفلسطينيين من منازلهم بينما يتواطأ معظم (القادة) في صمتهم في أفضل الأحوال ودعمهم المباشر في أسوأ الأحوال”.

In the meantime apartheid continues and Palestinians are being expelled from their homes while most “leaders” are complicit with their silence at best and their direct support at worst. #SaveSheikhJarrah 🤲🏾

— Fred Oumar KANOUTÉ (@FredericKanoute) May 7, 2021