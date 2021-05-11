بينهم حاصلة على أوسكار.. نجوم ومشاهير حول العالم يتضامنون مع الفلسطينيين

تضامن العديد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير العرب والأجانب مع الفلسطينيين بعد تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس وأيضًا في غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 27 شهيدا -بينهم 9 أطفال- و103 جرحى، بينما انسحب جنود الاحتلال من المسجد الأقصى بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة مئات الفلسطينيين.

وأعلنت الفنانة الأمريكية الحاصلة على جائزة الأوسكار فيولا ديفيس، تضامنها وتعاطفها التام مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ونشرت عبر حسابها على إنستغرام صورًا تشرح فيها ما يعانيه أهالي الحي من محاولات إسرائيلية لتهجيرهم.

وشارك الفنان المصري أحمد سعد بمقطع مصور لمقطوعة غنائية جديدة تندد بأفعال الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

ونشر المطرب اللبناني جورج وسوف، صورة عبر تويتر علّق عليها بالقول “لا يضيع حق وراءه مُطالب.. فلسطين في القلب”.

وكتب الممثل المصري محمد هنيدي عبر تويتر “في صمت العالم.. سنرسل أصواتكم للعالم”، معلنًا تضامنه مع أهالي الشيخ جراح.

وفي منشور آخر كتب “وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا.. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله”.

وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر ان في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا .. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم .. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل .. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/WsBg6fB0dl — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 8, 2021

وكتبت المطربة اللبنانية إليسا عبر تويتر “ما حدا فيه يوقف عالحياد بالقضايا الأساسية واللي بتمس القيم. اللي عم بيصير بفلسطين هوي سرقة قدام عيون العالم من دون ما حدا يفتح تمو، لا العدو ولا الحليف! الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة”.

ما حدا فيه يوقف عالحياد بالقضايا الأساسية واللي بتمس القيم. اللي عم بيصير بفلسطين هوي سرقة قدام عيون العالم من دون ما حدا يفتح تمو، لا العدو ولا الحليف! الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة — Elissa (@elissakh) May 9, 2021

وفي تغريدة أخرى كتبت “شو هى الإجرام، الله يحمي فلسطين والشعب الفلسطيني”.

شو هى الاجرام ، الله يحمي فلسطين والشعب الفلسطيني🙏🙏🙏 https://t.co/pUtM4m0wca — Elissa (@elissakh) May 8, 2021

وغرد المطرب الفلسطيني محمد عساف عبر تويتر، قائلًا “من القدس إلى غزة ينزف شعبنا و يدفع الغالي والنفيس ليؤكد للجميع أن هذه البلاد بلادنا من البدايات حتى النهايات دعواتنا إلى الله أن يحمي أهلنا وأبناء شعبنا في كل شبر من فلسطين الحبيبة”.

من القدس إلى غزة ينزف شعبنا و يدفع الغالي و النفيس ليؤكد للجميع ان هذه البلاد بلادنا من البدايات حتى النهايات

دعواتنا الي الله ان يحمي اهلنا وابناء شعبنا في كل شبر من فلسطين الحبيبة#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #savesheikhjarrah #فلسطين #Palestine #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/KR4jsrVBq6 — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) May 10, 2021

وفي تغريدة أخرى كتب “اليوم هو يوم عروبة القدس.. و ما غير ذلك إنما هو أضغاث أحلام”. وفي منشور آخر قال “البيت بيتنا والدار دارنا.. وإحنا أهل القدس وصحابها”.

البيت بيتنا و الدار دارنا.. و إحنا أهل القدس و صحابها. #انقذوا_حي_الشيخ_جراح#القدس_اقرب — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) May 7, 2021

وعلقت الممثلة الفلسطينية شكران مرتجى عبر إنستغرام بالقول “لا يهم أين صُنعت ساعاتنا المهم أن يكون توقيتها على توقيت القدس”.

وفي منشور آخر كتبت “إلى متى سنجمع مفاتيح منزلنا ونرحل إلى متى سنبقى تحت قيد اللجوء إلى متى أيها المارون ونحن الحق الأرض لنا والقدس لنا وفلسطين لنا”.

وكتبت الممثلة السورية كندة علوش عبر تويتر “اللهم كن مع إخواننا في فلسطين الشقيقة وامسح آلامهم وانصرهم”.

اللهم كن مع اخواننا في #فلسطين الشقيقة وامسح آلامهم وانصرهم 💔🙏🏻#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/eKgA1eOsQf — Kinda Alloush (@KindaAlloush) May 8, 2021

ومن بين النجوم العالميين الذي تضامنوا مع أحداث فلسطين أيضًا، أنور حديد، ودوا ليبا حيث شاركوا “ستوري” عبر حساباتهم الرسمية على إنستغرام.

وشاركت كذلك الممثلة البريطانية لينا هيدي في حملة التضامن العالمية مع حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، الذي يهدف الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير العائلات الفلسطينية منه، وإحلال المستوطنين بدلا منهم.

وأعلنت الممثلة صاحبة دور “الملكة سيرسي” في المسلسل العالمي “صراع العروش”، تضامنها مع أهالي الحي عبر حسابها على إنستغرام داعية إلى إنقاذه من قبضة الاحتلال.

ونشرت لينا منشورا تفصيلا يوضح ما يحدث في حي الشيخ جراح عبر وسم sheikhjarrah#، معلّقة “اقرأ وافهم وتعلم وشارك، ثم تكلم”، ليتفاعل مع منشورها عشرات الآلاف من المتابعين.

وغردت المخرجة السينمائية والتلفزيونية الفلسطينية ألكسندرا ميراي بصورة لتضامن الممثلة البريطانية مع أهالي حي الشيخ جراح، قائلة “الملكة سيرسي في صراع العروش تدعم فلسطين، لم أتوقع هذا، الحرية لفلسطين”.

Game of Throne’s Cersei Lannister is an ally to Palestine. I did not see that coming #FreePalestine #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/jt5jSTr5th — #SaveSheikhJarrah الكسندرا ميراي (@Lexialex) May 9, 2021

وقال الممثل والكاتب المسرحي اللبناني زياد عيتاني “في حين آثر العديد من النجوم العرب الصمت وانبرى بعض الشجعان منهم للتضامن، نرى بطلة مسلسل (لعبة العروش) لينا هيدي تبادر لتعلن تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح”.

في حين اثر العديد من النجوم العرب الصمت وانبرى بعض الشجعان منهم للتضامن نرى بطلة مسلسل " لعبة العروش" لينا هيدي او " الملكة سيرسي" تبادر لتعلن تضامنها مع اهالي حي الشيخ جراح #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح #SaveSheikhJarrah #الاقصى #القدس pic.twitter.com/jnSgr68XMH — ziad itani (@ZiadItanioff) May 10, 2021

وتفاعل عدد من المغردين على موقع تويتر مع تضامن لينا، وكتب أحد “تخيل سيرسي متضامنة مع فلسطين ومحمد صلاح -فخر العرب- لا”.

يعني تخيل سيرسي متضامنة مع فلسطين و محمد صلاح -فخر العرب- لا https://t.co/iwfI8oizEM — Ayman Jr. ‏‎‎⓭⁦ (@M7mdAyman74) May 9, 2021

وكان عدد من نجوم كرة القدم في العالم أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين، أبرزهم اللاعب السابق في منتخب مصر محمد أبو تريكة، والجزائري رياض محرز، والمغربي أشرف حكيمي، والفرنسي فرانك ريبري.

وكتب الفرنسي، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، عبر حسابه على إنستغرام “العالم يحتاج السلام والمحبة، العيد اقترب، فلنحب بعضنا جميعًا. ادعوا لفلسطين”.

بول بوغبا عبر IG: "هذا العالم يحتاج الى السلام و الحُب. العيد سيأتي قريباً لذلك دعونا ندعوا للسلام و الحُب، ادعوا الى فلسطين. 🇵🇸🤲🏾🌙" pic.twitter.com/8F6e3Iq9wM — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) May 9, 2021

وغرد المالي، لاعب إشبيلية الإسباني فريدريك عمر كانوتيه على تويتر قائلًا “في هذه الأثناء يستمر الفصل العنصري ويتم طرد الفلسطينيين من منازلهم بينما يتواطأ معظم (القادة) في صمتهم في أفضل الأحوال ودعمهم المباشر في أسوأ الأحوال”.

In the meantime apartheid continues and Palestinians are being expelled from their homes while most “leaders” are complicit with their silence at best and their direct support at worst. #SaveSheikhJarrah 🤲🏾 — Fred Oumar KANOUTÉ (@FredericKanoute) May 7, 2021

وقال اللاعب المصري في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي محمود تريزيغيه، عبر إنستغرام “يا عناية الله المشددة التفي حول فلسطين. اللهم فلسطين ومن بها”.

يا عنايه الله المشدده التفي حول فلسطين ،اللهم فلسطين ومن بها ❤️🇵🇸#savesheikhjarrah #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/Z8Xy2GceME — Trezeguet (@Trezeguet) May 10, 2021

وكتب محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك المصري عبر تويتر “(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) سيرحلون.. ونبقى”.

وغرد أحمد حسن كوكا، نجم أولمبياكوس اليوناني والمنتخب الوطني، عبر تويتر قائلًا “لا يجب أن تكون عربيًا لتهتم وتصلي من أجل فلسطين، فقط يجب أن تكون إنسانًا”.

وكتب عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى المصرية ومدرب حراس المرمى بنادي سيراميكا كليوباترا عبر تويتر “القدس عربية.. القدس عاصمة فلسطين، أنقذوا حي الشيخ جراح”.

وغرد القائد السابق لمنتخب مصر أحمد حسن، عبر تويتر قائلًا “أبدا لن ننسى أو نتناسى مهما طال الزمن سيظل المسجد الأقصى في قلوبنا فاللهم بحق هذة الأيام المفترجة المباركة عليك بالظلمة المعتدين و انصر أقصانا من الصهاينة وثبت المستضعفين اللهم آمين آمين يارب العالمين”.