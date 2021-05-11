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بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية.. الشيكل الإسرائيلي عند أدنى مستوى أمام الدولار

فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نفذت هجمات صاروخية "غير مسبوقة" استهدفت مدينة تل أبيب (رويترز)
فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نفذت هجمات صاروخية "غير مسبوقة" استهدفت مدينة تل أبيب (رويترز)
11/5/2021-|آخر تحديث: 12/5/202112:13 AM (مكة المكرمة)

تراجع الشيكل الإسرائيلي في التعاملات المسائية، الثلاثاء، 1.4% مدفوعا بهجمات “غير مسبوقة” استهدفت تل أبيل بصواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبلغ سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في التعاملات المسائية 3.29 أمام الدولار، نزولا من 3.252 في بداية التعاملات صباح الأربعاء.

ونفذت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هجمات صاروخية “غير مسبوقة”، استهدفت مدينة تل أبيب، أدت إلى مقتل إسرائيلية وإصابة العشرات في حصيلة أولية، إلى جانب أضرار مادية.

وسعر صرف الشيكل المسجل في التعاملات المسائية، الأدنى أمام الدولار منذ 4 أسابيع.

ودوت صافرات الإنذار مساء اليوم، في جميع أنحاء إسرائيل، من أسدود جنوبا وصولا إلى حيفا شمالا.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي، تعليق إقلاع جميع الرحلات من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب على خلفية القصف الصاروخي المكثف، وتم تحويل مسار كافة الطائرات من المطار إلى اليونان وقبرص اليونانية.

في السياق، قالت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي إن خط أنابيب للوقود بين مدينتي إيلات وعسقلان الإسرائيليتين أصيب في هجوم صاروخي من غزة، مساء اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في خزان الوقود.

وأكد مسؤول في قطاع الطاقة لوكالة رويترز أن خط أنابيب إسرائيليا أصيب، دون ذكر تفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو بثته القناة ألسنة اللهب وهي ترتفع مما بدا أنه مستودع وقود كبير.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مساء الثلاثاء، أن نحو 480 صاروخا أُطلق من قطاع غزة تجاه إسرائيل، منذ مساء الإثنين.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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