بسبب تأخرها لدقائق.. أب يلقي بابنته من الطابق الثالث في مصر (فيديو)

وثق أحد أهالي مركز العياط بمحافظة الجيزة المصرية، لحظة إلقاء أب ابنته من شرفة منزله بالطابق الثالث، في مقطع فيديو حظي بانتشار واسع وأثار غضبًا عارمًا.

ووفق تقارير إخبارية، سقطت الفتاة -في العقد الثاني من العمر- غارقة في دمائها قبل أن يسرع سكان الشارع إلى إنقاذها ونقلها إلى مستشفى القصر العيني في حالة حرجة.

وتلقت الشرطة إشارة بسقوط الفتاة وتدعى “أمل”، وتمكنت من ضبط الأب واقتياده إلى قسم الشرطة حيث أقر بارتكاب الواقعة بدعوى أنها كان “يربيها”.

وذكرت التحقيقات أن الأب اعتدى على ابنته بالضرب بسبب تأخرها لدقائق خارج المنزل عندما خرجت لشراء طلبات من محل قريب بينما ذهبت لزيارة لوالدتها المطلقة منه، ولدى عودتها نهرها ثم ألقاها من الشرفة.

ولم يكتف بذلك فقد ترجل مسرعا إلى الأسفل وواصل تعديه عليها بالضرب، وأقر شهود عيان بأن الأب دائم الإساءة والاعتداء على ابنتيه ودائما ما منعهما من مغادرة البيت إلا للضرورة.