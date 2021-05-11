الخميس.. أول أيام عيد الفطر المبارك في هذه الدول

أعلنت 12 دولة عربية، اليوم الثلاثاء، أن الخميس أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية.

وأوضح الديوان الملكي السعودي، أن الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان (بدأ 13 أبريل/ نيسان)، والخميس هو أول أيام عيد الفطر (الأول من شوال/ الموافق لـ13 مايو/أيار).

وهو الموقف ذاته الذي أعلنته وزارتا الأوقاف في كل من قطر واليمن، ومفتي فلسطين محمد حسين، ونظيره الأردني عبد الكريم الخصاونة، فضلا عن سلطان بن الظاهري وزير العدل الإماراتي، رئيس لجنة تحري هلال شوال.

كما أعلن الموقف ذاته، مفتي مصر شوقي علام، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان (رسمي)، وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني (رسمي)، والمجلس العلمي الفقهي بوزارة أوقاف النظام السوري.

بدوره أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن الخميس أول أيام عيد الفطر.

ومن المقرر أن يترقب الشيعة في العراق هلال شهر شوال مساء الأربعاء؛ إذ جرت العادة، منذ سنوات طويلة، أن يبدأ الشيعة في البلاد صيام رمضان بعد يوم من بدء السنة.

وعربيا، لم يصدر حتى الساعة 19: 15 ت.غ إفادات رسمية بشأن عيد الفطر من 10 دول، هي: تونس، الصومال، وموريتانيا، وجييوتي، وجزر القمر، ولبنان، وسلطنة عمان، والجزائر، والمغرب، وليبيا.

لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن أن يوم غد /الأربعاء/ الموافق 12 من شهر مايو، هو المكمل لشهر رمضان، وأن بعد غد /الخميس/ الموافق 13 من مايو الجاري هو أول أيام عيد الفطر المبارك.#قناhttps://t.co/vm6Bskvsew pic.twitter.com/qNoWZqL32o — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 11, 2021

سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة:

غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك

وعليه فإن يوم الخميس هو الأول من شهر شوال لعام 1442هـ، وهو يوم عيد الفطر السعيد. pic.twitter.com/oYkagTDpds — دائرة الإفتاء العام (@aliftaajo) May 11, 2021

وكشف مركز الفلك الدولي أن عيد الفطر سيكون يوم الخميس المقبل في العديد من الدول ومنها ماليزيا وتركيا وإندونيسيا ولبنان وسوريا والسودان.

لبنان يعلن رسميا: الخميس 13 مايو يوم عيد الفطر السعيد#عاجل pic.twitter.com/hDw5ZXHyOj — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 11, 2021

سوريا تعلن رسميا: الخميس 13 مايو يوم عيد الفطر السعيد#عاجل pic.twitter.com/yiuA6DOHv8 — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 11, 2021

ماليزيا تعلن رسميا: الخميس 13 مايو يوم عيد الفطر السعيد#عاجل pic.twitter.com/Amh1ZbALXV — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 11, 2021

يشار إلى أن مركز الفلك الدولي ذهب إلى أن رؤية الهلال في يوم 11 مايو ستكون “مستحيلة” في أغلب الدول الإسلامية بسبب غروب القمر قبل الشمس وعليه سيستكمل رمضان 30 يوما، ويكون يوم العيد بحسابات الفلك، يوم الخميس 13 مايو.