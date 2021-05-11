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الخميس.. أول أيام عيد الفطر المبارك في هذه الدول

دول عربية وإسلامية تعلن غدا الأربعاء المتمم لشهر رمضان (وكالة الأناضول)
دول عربية وإسلامية تعلن غدا الأربعاء المتمم لشهر رمضان (وكالة الأناضول)
11/5/2021-|آخر تحديث: 12/5/202112:21 AM (مكة المكرمة)

أعلنت 12 دولة عربية، اليوم الثلاثاء، أن الخميس أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية.

وأوضح الديوان الملكي السعودي، أن الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان (بدأ 13 أبريل/ نيسان)، والخميس هو أول أيام عيد الفطر (الأول من شوال/ الموافق لـ13 مايو/أيار).

وهو الموقف ذاته الذي أعلنته وزارتا الأوقاف في كل من قطر واليمن، ومفتي فلسطين محمد حسين، ونظيره الأردني عبد الكريم الخصاونة، فضلا عن سلطان بن الظاهري وزير العدل الإماراتي، رئيس لجنة تحري هلال شوال.

كما أعلن الموقف ذاته، مفتي مصر شوقي علام، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان (رسمي)، وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني (رسمي)، والمجلس العلمي الفقهي بوزارة أوقاف النظام السوري.

بدوره أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن الخميس أول أيام عيد الفطر.

ومن المقرر أن يترقب الشيعة في العراق هلال شهر شوال مساء الأربعاء؛ إذ جرت العادة، منذ سنوات طويلة، أن يبدأ الشيعة في البلاد صيام رمضان بعد يوم من بدء السنة.

وعربيا، لم يصدر حتى الساعة 19: 15 ت.غ إفادات رسمية بشأن عيد الفطر من 10 دول، هي: تونس، الصومال، وموريتانيا، وجييوتي، وجزر القمر، ولبنان، وسلطنة عمان، والجزائر، والمغرب، وليبيا.

 

وكشف مركز الفلك الدولي أن عيد الفطر سيكون يوم الخميس المقبل في العديد من الدول ومنها ماليزيا وتركيا وإندونيسيا ولبنان وسوريا والسودان.

 

يشار إلى أن مركز الفلك الدولي ذهب إلى أن رؤية الهلال في يوم 11 مايو ستكون “مستحيلة” في أغلب الدول الإسلامية بسبب غروب القمر قبل الشمس وعليه سيستكمل رمضان 30 يوما، ويكون يوم العيد بحسابات الفلك، يوم الخميس 13 مايو.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + وكالات

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