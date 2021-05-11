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“الله يسهل عليك يا با”.. طفل في غزة يلاحق جنازة أبيه ويبكي بحرقة في وداعه (فيديو)

طفل في غزة يبكي بحرقة ويلاحق جنازة والده لوداعه (مواقع التواصل)
طفل في غزة يبكي بحرقة ويلاحق جنازة والده لوداعه (مواقع التواصل)
11/5/2021-|آخر تحديث: 11/5/202105:03 PM (مكة المكرمة)

في مشهد أبكى المشيّعين وبكلمات تدمي القلوب، ودع الطفل الفلسطيني براء سليمان، جثمان والده وشقيقه أثناء موكب جنازتهما بعد استشهادهما جراء غارة إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو حظي برواج واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، الطفل (12 عامًا) وهو يركض أثناء تشييع جثمان والده وشقيقه وينادي على أبيه ويخاطبه باكيًا “الله يسهل عليك يا با (يا أبي)”.

وتقدم الطفل من خلف المشيعين متجهًا نحو الأمام وهو يبكي بحرقة راجيا السماح له بإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على والده صابر (39 عاما) وشقيقه محمد (16 عاما) قبل أن يواريا الثرى.

وبحسب المقطع عندما وصل صابر إلى جثمان والده المحمول على الأكتاف في مقدمة الجنازة حاول لمسه وهو يخاطبه قائلًا “الله يسهل عليك يا با” الأمر الذي أبكى المشيعين.

واستشهد صابر سليمان، ونجله محمد جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدفهم بمنطقة تل الكاشف شرق جباليا، مساء أمس الإثنين.

ومنذ مساء أمس تشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت حتى ظهر الثلاثاء، عن استشهاد 26 فلسطينيًا بينهم 9 أطفال وامرأة وإصابة 122 آخرين بجروح مختلفة.

وصباح الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال أنه استهدف نحو 130 موقعا، واغتال 15 ناشطا من حركة حماس، منذ بدء هجماته على القطاع في عملية أسماها “حارس الأسوار”.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاق “الضربة الأكبر” على أسدود وعسقلان، وقالت إنها أطلقت 137 صاروخًا “من العيار الثقيل” خلال 5 دقائق باتجاه المدينتين المحاذيتين لقطاع غزة ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين.

وكانت المواجهات انتقلت إلى قطاع غزة، بعد أن منحت “الغرفة المشتركة” للفصائل الفلسطينية إسرائيل مهلة لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين عقب اقتحامات أسفرت عن إصابة مئات الفلسطينيين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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