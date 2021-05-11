“الله يسهل عليك يا با”.. طفل في غزة يلاحق جنازة أبيه ويبكي بحرقة في وداعه (فيديو)

في مشهد أبكى المشيّعين وبكلمات تدمي القلوب، ودع الطفل الفلسطيني براء سليمان، جثمان والده وشقيقه أثناء موكب جنازتهما بعد استشهادهما جراء غارة إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو حظي برواج واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، الطفل (12 عامًا) وهو يركض أثناء تشييع جثمان والده وشقيقه وينادي على أبيه ويخاطبه باكيًا “الله يسهل عليك يا با (يا أبي)”.

"الله يسهل عليك يا با".. طفل فلسطيني يبكي بحرقة وهو يُلقي نظرة الوداع الأخيرة على أبيه الذي استشهد أمس جراء غارات الاحتلال#فلسطين #غزة pic.twitter.com/wtZZG5CHyi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2021

وتقدم الطفل من خلف المشيعين متجهًا نحو الأمام وهو يبكي بحرقة راجيا السماح له بإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على والده صابر (39 عاما) وشقيقه محمد (16 عاما) قبل أن يواريا الثرى.

وبحسب المقطع عندما وصل صابر إلى جثمان والده المحمول على الأكتاف في مقدمة الجنازة حاول لمسه وهو يخاطبه قائلًا “الله يسهل عليك يا با” الأمر الذي أبكى المشيعين.

واستشهد صابر سليمان، ونجله محمد جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدفهم بمنطقة تل الكاشف شرق جباليا، مساء أمس الإثنين.

هكذا وداع الشهداء في فلسطين نجل الشهـ ـيد صابر سليمان… "الله يسّهل عليك يابا"، صرخات طفل فقد والده وأخيه جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة#القدس_ينتفض

#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/f9tbg3on4G — Basheer aljamal (@AljamalBasheer) May 11, 2021

ومنذ مساء أمس تشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت حتى ظهر الثلاثاء، عن استشهاد 26 فلسطينيًا بينهم 9 أطفال وامرأة وإصابة 122 آخرين بجروح مختلفة.

وصباح الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال أنه استهدف نحو 130 موقعا، واغتال 15 ناشطا من حركة حماس، منذ بدء هجماته على القطاع في عملية أسماها “حارس الأسوار”.

دماء وصراخ.. لحظات رعب بين الأطفال والأهالي أثناء الهروب من موقع القصف الإسرائيلي لمبنى سكني وسط #غزة#مباشر #فلسطين pic.twitter.com/ySGEDqfHjk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2021

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاق “الضربة الأكبر” على أسدود وعسقلان، وقالت إنها أطلقت 137 صاروخًا “من العيار الثقيل” خلال 5 دقائق باتجاه المدينتين المحاذيتين لقطاع غزة ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين.

وكانت المواجهات انتقلت إلى قطاع غزة، بعد أن منحت “الغرفة المشتركة” للفصائل الفلسطينية إسرائيل مهلة لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين عقب اقتحامات أسفرت عن إصابة مئات الفلسطينيين.