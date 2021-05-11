أبو الغيط: هجمات إسرائيل على غزة “عشوائية وغير مسؤولة”

ندد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، بالغارات الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ووصفها بأنها “عشوائية وغير مسؤولة”، قائلا إن إسرائيل تسببت في تصعيد سابق للعنف بسبب أفعالها في القدس المحتلة.

وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها القوات الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة “باب العامود” وحي “الشيخ جراح” ومحيط المسجد الأقصى.

وانتقل التوتر إلى قطاع غزة، بعد أن منحت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، إسرائيل مهلة لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

وقال أبو الغيط في بيان إن “الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وتسامح الحكومة مع المتطرفين اليهود المعادين للفلسطينيين والعرب، هو ما أدى إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير”.

وأضاف أن الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة “استعراض بائس للقوة على حساب دماء الأطفال”.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية عددا من المنازل والشقق السكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 26 فلسطينياً، وإصابة 122 آخرين بجراح مختلفة.

وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالعمل فوراً على وقف العنف، قائلا إن “الاستفزازات الإسرائيلية لا زالت تتواصل في القدس، في تحد لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم… وهم على أعتاب عيد الفطر المبارك”.

ويعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية اجتماعا عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في القدس.