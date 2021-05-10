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“لن تمروا”.. مقدسيون يشكلون مجسما لقبة الصخرة من مخلفات أسلحة الاحتلال (فيديو)

معتكفون بالمسجد الأقصى جمعوا مخلفات الأسلحة وصنعوا هذا المجسم (الجزيرة مباشر)
معتكفون بالمسجد الأقصى جمعوا مخلفات الأسلحة وصنعوا هذا المجسم (الجزيرة مباشر)
10/5/2021

تحت شعار “لن تمروا” شكل مجموعة من المقدسيين مجسما لمسجد قبة الصخرة من مخلفات رصاص وقنابل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استخدمتها في اقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم الإثنين.

وكان المرابطون بالمسجد الأقصى قد عكفوا على تنظيف المسجد الأقصى وباحاته بعد الهجوم العنيف الذي تعرضوا له وأسفر عن إصابة أكثر من 330 فلسطيني بينهم 7 حالات خطرة وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

فقام بعضهم بجمع مخلفات الأسلحة وصنع هذا المجسم إلى جانب كتابة شعار “لن تمروا” في إشارة لاقتحام المستوطنين للمسجد والذي من المخطط أن يتم اليوم.

وكانت قد استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتحامها المسجد الأقصى كميات هائلة من الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ثم انسحبت من باحاته ليعود الهدوء في منتصف النهار.

ونجح المرابطون في التصدي للمستوطنين وجنود الاحتلال المشاركين في “مسيرة الأعلام” وأفشلوا هجمة كانت ترمي لإخلاء المسجد الأقصى.

وظهر اليوم أيضًا، قام نواب كنيست متطرفون باقتحام حي الشيخ جراح بمدينة القدس، في وقت اعتدت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية على نواب عرب ومعتصمين ومتضامنين بالحي في القدس المحتلة.

وتصدى ناشطون فلسطينيون وأعضاء الكنيست العرب عن القائمة المشتركة وأعضاء من لجنة المتابعة العليا، لاقتحام النواب المتطرفين.

ووصلت أعداد من المستوطنين اليهود إلى محيط المسجد الأقصى تحضيرا لاقتحامه، في وقت وصلت فيع تعزيزات من قوات الاحتلال إلى حي الشيخ جراح في القدس.

كان مئات الفلسطينيين المعتكفين قد احتشدوا في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع المستوطنين من الدخول إليه إذ تحيي إسرائيل اليوم الاثنين ذكرى “يوم توحيد القدس” أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

المصدر : الجزيرة مباشر

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