“لن تمروا”.. مقدسيون يشكلون مجسما لقبة الصخرة من مخلفات أسلحة الاحتلال (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم القدسي صباح اليوم الإثنين واعتدت على المعتكفين في المسجد الأقصى بمواجهات عنيفة خلفت عشرات الإصابات، وحاصرت المرابطين داخل المسجد القبلي الذي تركزت عنده المواجهات.
تحت شعار “لن تمروا” شكل مجموعة من المقدسيين مجسما لمسجد قبة الصخرة من مخلفات رصاص وقنابل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استخدمتها في اقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم الإثنين.
وكان المرابطون بالمسجد الأقصى قد عكفوا على تنظيف المسجد الأقصى وباحاته بعد الهجوم العنيف الذي تعرضوا له وأسفر عن إصابة أكثر من 330 فلسطيني بينهم 7 حالات خطرة وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.
فقام بعضهم بجمع مخلفات الأسلحة وصنع هذا المجسم إلى جانب كتابة شعار “لن تمروا” في إشارة لاقتحام المستوطنين للمسجد والذي من المخطط أن يتم اليوم.
تحت شعار #لن_تمروا.. مقدسيون يشكلون من مخلفات رصاص وقنابل قوات الاحتلال مجسم لقبة الصخرة #القدس #المسجد_الأقصى #الأقصى_في_خطر#القدس_ينتفض #باب_العامود#حي_الشيخ_جراح #اقتحام_٢٨رمضان pic.twitter.com/WnD4a0DPgt
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2021
وكانت قد استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتحامها المسجد الأقصى كميات هائلة من الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ثم انسحبت من باحاته ليعود الهدوء في منتصف النهار.
ونجح المرابطون في التصدي للمستوطنين وجنود الاحتلال المشاركين في “مسيرة الأعلام” وأفشلوا هجمة كانت ترمي لإخلاء المسجد الأقصى.
وظهر اليوم أيضًا، قام نواب كنيست متطرفون باقتحام حي الشيخ جراح بمدينة القدس، في وقت اعتدت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية على نواب عرب ومعتصمين ومتضامنين بالحي في القدس المحتلة.
مخلفات قنابل الاحتلال في باحات #المسجد_الأقصى بعد نجاح المرابطين في إفشال الاقتحام وانسحاب الجنود#القدس #الأقصى_في_خطر#القدس_ينتفض #باب_العامود#حي_الشيخ_جراح #اقتحام_٢٨رمضان pic.twitter.com/vVHUEwf6Xp
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2021
وتصدى ناشطون فلسطينيون وأعضاء الكنيست العرب عن القائمة المشتركة وأعضاء من لجنة المتابعة العليا، لاقتحام النواب المتطرفين.
ووصلت أعداد من المستوطنين اليهود إلى محيط المسجد الأقصى تحضيرا لاقتحامه، في وقت وصلت فيع تعزيزات من قوات الاحتلال إلى حي الشيخ جراح في القدس.
كان مئات الفلسطينيين المعتكفين قد احتشدوا في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع المستوطنين من الدخول إليه إذ تحيي إسرائيل اليوم الاثنين ذكرى “يوم توحيد القدس” أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.