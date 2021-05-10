تصاعد المواجهات في القدس.. قلق أمريكي والأمم المتحدة تطالب بوقف الهدم والإخلاء (فيديو)

صادرت القوات الإسرائيلية اليوم الإثنين كافة مفاتيح المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وحاولت طرد مدير المسجد الأقصى وموظفي الأوقاف المتواجدين معه بالمكتب لإفراغ المسجد تماما.

وكانت الأوقاف الإسلامية قالت إن قوات الاحتلال اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ اليوم باحات المسجد من دون أي سبب، وترفض السماح للأطقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان.

#صورة الاحتلال يصادر كافة مفاتيح المسجد الأقصى ويحاول طرد مدير المسجد الأقصى وموظفي الأوقاف المتواجدين معه بالمكتب لإفراغ المسجد تماما pic.twitter.com/ZY5BPvIjo8 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 10, 2021

عشرات الإصابات

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه الطبية تعاملت مع أكثر من 278 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الاقصى ومحيط البلدة القديمة وأن هناك أكثر من 205 إصابة نقلت للمستشفيات من بينها 5 إصابات خطيرة جدا.

كان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن في وقت ستبق التعامل مع 215 إصابة بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، مؤكدا أن الاحتلال الاسرائيلي يمنع الطواقم الطبية من دخول المسجد الأقصى.

وأوضح الهلال الأحمر، في بيان ظهر اليوم الإثنين أن هناك أربع إصابات خطيرة جدا، و13 إصابة مباشرة في العين، وباقي الاصابات متوسطة وطفيفة.

وأشار إلى أنه تم نقل 153 إصابة من باب الأسباط إلى مستشفيات القدس المختلفة وجارٍ نقل إصابات أخرى، وما يحول دون ذلك هو إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

بالتكبير والتهليل وصمود المرابطين.. احتفالات تعم باحات المسجد الأقصى بعد فشل اقتحام المستوطنين وانسحاب قوات الاحتلال. pic.twitter.com/c1T7D5alud — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2021

مآذن القدس تطلق النداء لفك الحصار

من ناحية أخرى أطلقت مآذن القدس نداءً موحدا لأبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجودهم للتدخل من أجل فك الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك منذ ثلاث ساعات، ولإنقاذ المصلين المحتجزين.

الأضرار التي حلت بالمسجد الأقصى عقب اندلاع المواجهات مع الاحتلال منذ صباح اليوم pic.twitter.com/D2WQUhLYr0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2021

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ناشد المؤذنون أبناء شعبنا في مختلف مدن الضفة الغربية الوقوف إلى جانب إخوانهم بالقدس كل حسب استطاعته من أجل إجبار الاحتلال على الانسحاب من باحات المسجد الأقصى”.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة على المعتكفين داخل المسجد الأقصى واقتحمت المصلى القبلي في المسجد الأقصى.

استمع لأصوات الانفجارات ..#شاهد قوات الاحتلال تقوم بخلع أبواب المصلى القبلي والمصلى المرواني لاعتقال الشبان المتواجدين داخله .#القدس_تنتفض pic.twitter.com/mUoCatJ4zh — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 10, 2021

وأطلق المرابطون في المسجد الأقصى مناشدات عبر مآذن المسجد مرددين عبر مكبرات الصوت “أنقذوا إخوانكم في المصلى القبلي”.

واندلعت مواجهات عنيفة صباح اليوم الإثنين بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وأطلقت قوات الشرطة الإسرائيلية قنابل صوتية وقنابل الغاز تجاه الفلسطينيين.

واحتشد مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع المستوطنين من الدخول إليه إذ تحيي إسرائيل اليوم الاثنين ذكرى “يوم توحيد القدس” أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

قلق أمريكي

وأعربت الولايات المتحدة عن قلق عميق إزاء ما يحدث بالقدس وخطط طرد عائلات فلسطينية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات يوم الأحد عن “قلقه العميق” إزاء اشتباكات في القدس أثارتها خطط طرد أسر فلسطينية من ديارها في القدس الشرقية.

وجاء في البيان أن سوليفان دعا “الحكومة الإسرائيلية إلى اتباع الإجراءات الملائمة لضمان الهدوء خلال إحياء ذكرى يوم القدس”.

ووقعت مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في مناطق من القدس الشرقية يوم الأحد منها حي الشيخ جراح وخارج البلدة القديمة ذات الأسوار وأيضا في حيفا وهي مدينة بشمال إسرائيل يقطنها مزيج من العرب واليهود.

وتفجرت الاشتباكات بسبب خطط طرد أسر فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية التي سيطرت عليها إسرائيل في حرب العام 1967.

وحصل المدعي العام الإسرائيلي يوم الأحد على موافقة بتأجيل نظر المحكمة العليا في عمليات الطرد، وهي جلسة كانت تنذر بتأجيج الوضع في المدينة المقدسة وتصاعد القلق الدولي.

"هذا هو حال مسجدكم يا أمة الإسلام"#شاهد

حرائر الأقصى يستنجدن بأمة الإسلام بعد أن عاث الاحتلال فسادًا واعتدى على كل شيخٍ وامرأة وطفل في باحات الأقصى#القدس_ينتفض pic.twitter.com/Ldf62eiLdV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 10, 2021

وقال البيت الأبيض في قراءة لنص المحادثة بين سوليفان ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي “أكد السيد سوليفان مجددا أيضا قلق الولايات المتحدة العميق بشأن الطرد المحتمل لأسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح”.

وذكر بيان البيت الأبيض أن سوليفان عبر أيضا عن التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأمن إسرائيل وبدعم السلام والاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط وأنها ستواصل جهودها لتعزيز الهدوء في القدس خلال الأيام المقبلة.

#شاهد الاحتلال يعتدي بالضرب على الصحفية فاطمة البكري أثناء تغطيتها للمواجهات في المسجد الأقصى pic.twitter.com/6fh2ODT0ah — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 10, 2021

غوتيريش يطالب بوقف الهدم والإخلاء

ومع تزايد الدعوات الدولية إلى احتواء التصعيد، أعلنت تونس أن مجلس الأمن سيعقد اليوم الإثنين جلسة مغلقة بناء لطلبها.

وطالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل بوقف عمليات الهدم وإخلاء الفلسطينيين من بيوتهم في مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن على إسرائيل وقف عمليات الهدم والإخلاء بالقدس تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأعرب عن القلق العميق إزاء استمرار العنف في القدس الشرقية المحتلة، وإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حيي الشيخ جراح وسلوان بالمدينة.

ودعا غوتيريش، السلطات الإسرائيلية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي، وقال يتحمل جميع القادة مسؤولية العمل ضد المتطرفين والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف والتحريض”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، ضرورة التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة بمدينة القدس واحترامه.