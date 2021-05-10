قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتهاجم المعتكفين (بث مباشر)

اندلعت مواجهات عنيفة في باحات المسجد الأقصى بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت الحرم القدسي وبين المرابطين الفلسطينيين والمعتكفين عند المصلى القبلي ومسجد قبة الصخرة.
وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة عند المسجد القبلي وقبة الصخرة والمصلى المرواني مما أدى لوقوع إصابات عديدة، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن هناك إصابات مباشرة في الرأس بالرصاص المعدني بين المعتكفين.
يأتي ذلك بينما تحاصر قوات الاحتلال المسجد الأقصى بشكل كامل وتستهدف جميع الموجودين داخله، وتكثف تواجدها في البلدة القديمة بالقدس. وجاء الاقتحام رغم قرار شرطة الاحتلال بعدم السماح للمستوطنين بالوصول إلى الأقصى بعدما قامت بتقييم الوضع، وفق بيان لها صباح اليوم.
ورابط مئات الفلسطينيين في المسجد الأقصى منذ فجر اليوم الإثنين لمنع أي اقتحام إسرائيلي، بعدما أعلنت جماعات استيطانية أنها تجهز لاقتحام كبير اليوم بمناسبة ما يسمونه يوم توحيد القدس في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967.
وهذه أبرز التطورات لحظة بلحظة:
- الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة: إصابات مباشرة في الرأس بالرصاص المعدني بين المعتكفين.
- مراسل الجزيرة: مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الجوز.
- مراسلة الجزيرة: اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة وادي الجوز شرقي القدس.
- محافظ القدس للجزيرة: على كل الدول التحرك بشكل فوري لحماية القدس والمسجد الأقصى.
- محافظ القدس للجزيرة: على العالم كله الوقوف في وجه آلة البطش الإسرائيلية.
- مراسل الجزيرة: إصابة عدد من الصحفيين الفلسطينيين جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى.
- الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة: هناك إصابات مباشرة في الرأس بالرصاص المعدني بين المعتكفين.
- الناطق باسم الهلال الأحمر للجزيرة: عشرا ت الإصابات داخل المسجد الأقصى ونقلنا 12 إصابة من باب الأسباط.
- محافظ القدس للجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي بصدد ارتكاب مجزرة بحق المعتكفين في ساحات المسجد الأقصى.
- محافظ مدينة القدس: عشرات الإصابات جراء قمع قوات الاحتلال المرابطين داخل المسجد الأقصى.
- الأمين العام للأمم المتحدة: نحث إسرائيل على وقف الهدم والطرد والحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة.
- جيش الاحتلال يغلق معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة بذريعة استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة.
- الأمين العام للأمم المتحدة: ندعو إسرائيل للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي.
- مراسل الجزيرة: جيش الاحتلال يغلق معبر إيريز – بيت حانون شمالي غزة حتى إشعار آخر بدعوى استمرار إطلاق الصواريخ.
- مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل بعض المصابين وتمنع الطواقم الطبية من إسعاف الجرحى.
- مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الحرم القدسي من عدة بوابات وتوقع إصابات بين المعتكفين.