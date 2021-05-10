قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتهاجم المعتكفين (بث مباشر)

اندلعت مواجهات عنيفة في باحات المسجد الأقصى بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت الحرم القدسي وبين المرابطين الفلسطينيين والمعتكفين عند المصلى القبلي ومسجد قبة الصخرة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة عند المسجد القبلي وقبة الصخرة والمصلى المرواني مما أدى لوقوع إصابات عديدة، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن هناك إصابات مباشرة في الرأس بالرصاص المعدني بين المعتكفين.

يأتي ذلك بينما تحاصر قوات الاحتلال المسجد الأقصى بشكل كامل وتستهدف جميع الموجودين داخله، وتكثف تواجدها في البلدة القديمة بالقدس. وجاء الاقتحام رغم قرار شرطة الاحتلال بعدم السماح للمستوطنين بالوصول إلى الأقصى بعدما قامت بتقييم الوضع، وفق بيان لها صباح اليوم.

ورابط مئات الفلسطينيين في المسجد الأقصى منذ فجر اليوم الإثنين لمنع أي اقتحام إسرائيلي، بعدما أعلنت جماعات استيطانية أنها تجهز لاقتحام كبير اليوم بمناسبة ما يسمونه يوم توحيد القدس في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967.

وهذه أبرز التطورات لحظة بلحظة: