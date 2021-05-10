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فتاة تتلقى عن طريق الخطأ 6 جرعات من لقاح فايزر.. كيف حدث ذلك؟

إمرأة تتلقي جرعة من فيروس كورنا في إيطاليا (رويترز ـ أرشيف)
إمرأة تتلقي جرعة من فيروس كورنا في إيطاليا (رويترز ـ أرشيف)
10/5/2021-|آخر تحديث: 10/5/202107:26 PM (مكة المكرمة)

تلقت شابة إيطالية ست جرعات من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا عن طريق الخطأ ووضعت تحت المراقبة في مستشفى في توسكانا بوسط البلاد لكنها بصحة جيدة، كما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية.

وارتكبت الممرضة التي كانت تعطيها اللقاح خطأ، أمس الأحد، وبدلا من حقن جرعة واحدة للفتاة البالغة من العمر 23 عاما، حقنت القارورة بكاملها، أي ما يعادل ست جرعات، وفقا للمصدر نفسه.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، فإن تجربة لقاح فايزر/بايونتيك فيما يتعلق بجرعة زائدة محتملة، توقفت عند أربع جرعات محقونة في الوقت نفسه، وبالتالي من غير المعروف ما هي تداعيات ست جرعات.

وتم الإبلاغ في السابق عن جرعات زائدة من لقاح فايزر/بايونتيك في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وإسرائيل.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة فايزر قال إن الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر -على الأرجح- سيحتاجون إلى جرعة ثالثة في غضون 6 أشهر إلى سنة، ثم لجرعة كل عام.

ولقاح “فايزر-بيونتك” طورته شركة “فايزر” الأمريكية وشريكتها “بيونتك” الألمانية، ويعمل على تقنية “الحمض النووي الريبوزي المرسال” (messenger RNA) أو “إم آر إن إيه” (mRNA)، وهو جزيء يخبر خلايا الإنسان بما يجب أن تصنعه.

ويتم حقن هذا اللقاح في الجسم، ويقوم بإدخال هذا الجزيء الذي يتحكم في آلية لتصنيع مضاد معين لفيروس كورونا “سنبلة” (spike) وهو طرف مميز للغاية موجود على سطحه ويسمح له بالالتصاق بالخلايا البشرية لاختراقها. وسيتم بعد ذلك اكتشاف هذه السنبلة من قِبل الجهاز المناعي الذي سينتج الأجسام المضادة، وستبقى هذه الأجسام المضادة لفترة زمنية معينة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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