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كورونا.. غوغل تطلق “أغنية اللقاح” بكلمات بسيطة وصوتين مختلفين (فيديو)

يمكن الاستماع للأغنية من خلال مساعد غوغل على هواتف أندرويد (مواقع التواصل)
يمكن الاستماع للأغنية من خلال مساعد غوغل على هواتف أندرويد (مواقع التواصل)
10/5/2021-|آخر تحديث: 10/5/202112:53 PM (مكة المكرمة)

أطلقت شركة غوغل الأمريكية “أغنية اللقاح” هذا الأسبوع بهدف تشجيع الناس على تلقيه واحتفاءّ بالعلماء الذين صنعوه.

ويمكن الاستماع للأغنية من خلال مساعد غوغل على هواتف أندرويد وقول (sing the vaccine song) أي (غنِ أغنية اللقاح) وسيقوم مساعد غوغل بغناء الأغنية إما بصوت ذكوري أو أنثوي حسب إعدادات الهاتف.

تقول كلمات الأغنية:

“فلنحتفل لأنه أصبح لدينا لقاح يعيدنا إلى روتين حياتنا القديم، تم إصداره لبناء مناعتنا بينما نهتم بمجتمعاتنا. اللقاحات آمنة وخطوة مهمة من أجل الفتح والمصافحة مرة أخرى، والذهاب لأماكن لم نستطع الذهاب إليها لأشهر، ولحماية أنفسنا والعالم”.

وكذلك تحتفي الأغنية بالعلماء وتصفهم بـ “الأبطال الخارقين” لجهودهم التي بذلوها في تطوير اللقاح وتقديمه للبشر.

وشارك بعض الأشخاص مقاطع فيديو صغيرة على تويتر يمكن من خلالها سماع مساعد غوغل على أجهزتهم المحمولة وهو يغني أغنية اللقاح.

ورغم بساطة كلمات الأغنية، فإنها ربما تشجع الأشخاص القلقين من الحصول على اللقاح، كما أنها تمنح الفضل للعلماء وعمال الخطوط الأمامية.

المصدر : الجزيرة مباشر + غوغل

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