شاهد: اعتداء صادم على أمريكي من أصول آسيوية أثناء سيره بابنه الرضيع

تعرّض شخص من أصول آسيوية بينما كان يدفع ابنه الرضيع في عربة أطفال للعديد من اللكمات في هجوم عنيف وغير مبرر بوضح النهار خارج أحد متاجر مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكان الأب البالغ من العمر 36 عامًا يدفع عربة طفله في حي ميشن باي في سان فرانسيسكو بعد ظهر يوم الجمعة الماضية عندما تقدم إليه شخص ولكمه من الخلف بعنف حوالي 14 مرة بينما تدحرجت عربة ابنه ببطء وفق لقطات لكاميرات المراقبة.

وعندما تراجع المهاجم ركض الأب بشكل وقائي إلى عربة ابنه بينما وقف المشاة والزبائن ينظرون للموقف في حالة صدمة.

This Asian father was walking with his 1-year old child in a stroller when he was knocked to the ground & punched over 14 times while in the fetal position in San Francisco.#StopAsianHate pic.twitter.com/Rnt5m2sVn6 — 🥀_Imposter_🌹 (@Imposter_Edits) May 5, 2021

وبشأن هذا الاعتداء العشوائي قال بروس لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية “لقد تحطم إحساسي بالأمن، سقطت على الأرض مباشرة وكنت أحاول حماية رأسي ومنع أي إصابات أسوأ”.

وأضاف “لم أستطع حماية طفلي، كنت على الأرض وكان عربة الأطفال تتدحرج ببطء، وهذا أمر مخيف للغاية كوالد”. غير أن الطفل لم يصب بأذى في الهجوم.

وفي أعقاب الهجوم ألقت الشرطة على سيدني هاموند ويبلغ من العمر 26 عامًا واتهمته بالاعتداء والسجن الباطل وتعريض الأطفال للخطر.

ويأتي اعتقال هاموند بعد أقل من شهر من اعتقاله وإطلاق سراحه بكفالة لقيامه بالسرقة من نفس المتجر الصغير الذي هاجم بروس أمامه ولقيامه بدفع شخص ما على سكة القطار، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ورغم أن الهجوم لم يتم تصنيفه باعتباره جريمة كراهية، فإن الاعتداءات على الأمريكيين من أصل آسيوي في المدن الرئيسية بالولايات المتحدة، في تصاعد، ما أدى إنشاء حركة “أوقفوا الكراهية الآسيوية ” (Stop Asian Hate) مؤخرا والتي عقدت العديد من التجمعات في جميع أنحاء البلاد ونشرت الوعي عبر الإنترنت.