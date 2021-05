شاهد: اعتداء صادم على أمريكي من أصول آسيوية أثناء سيره بابنه الرضيع

تعرّض شخص من أصول آسيوية بينما كان يدفع ابنه الرضيع في عربة أطفال للعديد من اللكمات في هجوم عنيف وغير مبرر بوضح النهار خارج أحد متاجر مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكان الأب البالغ من العمر 36 عامًا يدفع عربة طفله في حي ميشن باي في سان فرانسيسكو بعد ظهر يوم الجمعة الماضية عندما تقدم إليه شخص ولكمه من الخلف بعنف حوالي 14 مرة بينما تدحرجت عربة ابنه ببطء وفق لقطات لكاميرات المراقبة.

وعندما تراجع المهاجم ركض الأب بشكل وقائي إلى عربة ابنه بينما وقف المشاة والزبائن ينظرون للموقف في حالة صدمة.

This Asian father was walking with his 1-year old child in a stroller when he was knocked to the ground & punched over 14 times while in the fetal position in San Francisco.#StopAsianHate pic.twitter.com/Rnt5m2sVn6

