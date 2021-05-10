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إسرائيليون يوثقون محاولة القبة الحديدية اعتراض صواريخ المقاومة (فيديو)

القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية (رويترز)
القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية (رويترز)
10/5/2021-|آخر تحديث: 10/5/202111:55 PM (مكة المكرمة)

بثت منصات إسرائيلية مقاطع فيديو وثقت محاولة منظومة القبة الحديدية اعتراض صواريخ تابعة للمقاومة الفلسطينية عقب إطلاقها من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين.

وقالت مصادر إسرائيلية لوكالة الأنباء الألمانية إن نحو 70 قذيفة صاروخية أطلقت قطاع من غزة تجاه بلدات إسرائيلية، بينها 7 صواريخ أطلقت على مدينة القدس المحتلة.

وتسبب صاروخ بأضرار في منزل على بعد نحو 15 كيلومترًا من القدس حيث دوت صفارات الإنذار بعد السادسة مساء بقليل، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

جاء ذلك بعد أن حذرت كتائب القسام إسرائيل بضرورة أن تسحب قبل السادسة مساء قواتها الأمنية من باحات المسجد الأقصى الذي كان ساحة للمواجهات.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة “كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردًا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتجاوزاته ضد شعبنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى”.

وأضاف “هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيدًا: وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

وقال جيش الاحتلال إنه قتل 3 فلسطينيين في غارة شمالي القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 20 فلسطينيين، بينهم 9 أطفال في قطاع غزة.

وسمعت صفارات الإنذار في القدس والبلدات المجاورة وفي التجمعات السكنية القريبة من غزة بعد دقائق من الإنذار النهائي من حركة حماس.

وكانت آخر صواريخ أطلقت من غزة قد أصابت منطقة القدس المحتلة خلال الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع عام 2014.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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