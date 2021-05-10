إسرائيليون يوثقون محاولة القبة الحديدية اعتراض صواريخ المقاومة (فيديو)

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بوصول 20 شهيدًا من المدنيين بينهم 9 أطفال في قصف إسرائيلي على بيت حانون شمال القطاع، ومن بين الشهداء طفل عمره عامان وطفلة في العاشرة من عمرها.
بثت منصات إسرائيلية مقاطع فيديو وثقت محاولة منظومة القبة الحديدية اعتراض صواريخ تابعة للمقاومة الفلسطينية عقب إطلاقها من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين.
وقالت مصادر إسرائيلية لوكالة الأنباء الألمانية إن نحو 70 قذيفة صاروخية أطلقت قطاع من غزة تجاه بلدات إسرائيلية، بينها 7 صواريخ أطلقت على مدينة القدس المحتلة.
وتسبب صاروخ بأضرار في منزل على بعد نحو 15 كيلومترًا من القدس حيث دوت صفارات الإنذار بعد السادسة مساء بقليل، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
תיעוד: יציאת הרקטות לעבר אשקלון@Itsik_zuarets pic.twitter.com/S9pMLQX99b
— כאן חדשות (@kann_news) May 10, 2021
جاء ذلك بعد أن حذرت كتائب القسام إسرائيل بضرورة أن تسحب قبل السادسة مساء قواتها الأمنية من باحات المسجد الأقصى الذي كان ساحة للمواجهات.
وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة “كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردًا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتجاوزاته ضد شعبنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى”.
وأضاف “هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيدًا: وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.
הירי לעבר אשקלון וחוף אשקלון pic.twitter.com/CH780iH2KS
— חדשות 24/7 (@newsil247) May 10, 2021
وقال جيش الاحتلال إنه قتل 3 فلسطينيين في غارة شمالي القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 20 فلسطينيين، بينهم 9 أطفال في قطاع غزة.
وسمعت صفارات الإنذار في القدس والبلدات المجاورة وفي التجمعات السكنية القريبة من غزة بعد دقائق من الإنذار النهائي من حركة حماس.
وكانت آخر صواريخ أطلقت من غزة قد أصابت منطقة القدس المحتلة خلال الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع عام 2014.
Video: Gaza/ southern Israel skies; Rockets fired from Gaza; Iron Dome System interception attempts pic.twitter.com/3ncGNzrfwj
— Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) May 10, 2021