20 شهيدا في غزة بينهم أطفال في قصف إسرائيلي.. شاهد لحظة الاستهداف

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بوصول 20 شهيدًا من المدنيين بينهم 9 أطفال في قصف إسرائيلي على بيت حانون شمال القطاع، ومن بين الشهداء طفل عمره عامان وطفلة في العاشرة من عمرها.

ومن بين الشهداء خمسة أفراد من عائلة عطا الله المصري، وأسماؤهم أحمد محمد عطا الله المصري (18 عامًا)، إبراهيم يوسف عطا الله المصري ومروان يوسف عطا الله المصري، ويزن سلطان محمد عطا الله المصري (عامان)، ورهف عطا الله محمد المصري.

ووفق تصريحات رسمية إسرائيلية فإن النية تتجه نحو التصعيد، إذ قالت صحيفة (إيديعوت أحرونوت) الإسرائيلية إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغَّر اتخذ قرارًا بتوجيه ضربة جوية كبيرة في غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي إن مجلس الوزراء الأمني رفيع المستوى في إسرائيل وافق، اليوم الإثنين، على قصف جوي مكثف على غزة في أعقاب إطلاق صواريخ، لكن لم يوافق على توغل بري.

وأضاف المسؤول، بحسب موقع (يديعوت أحرونوت) الإلكتروني “يجب توجيه ضربة قوية لحماس، ومع ذلك، يتفهم الجميع محدداتنا، ليست لدينا رغبة في حروب كبيرة”.

وأعرب المسؤول نفسه عن أمله في أن ينتهي تصعيد الأعمال العدائية في غضون يومين أو ثلاثة أيام، وجاء تصريح المسؤول بعد اختتام اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الأمني لدراسة الرد على الرشقات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية.

وردًا على القرار الإسرائيلي، قالت كتائب القسام “نحذر العدو برد مؤلم يفوق توقعاته إذا أقدم على قصف منشآت مدنية أو منازل لأهلنا في غزة”.

من جهتها، أطلقت سرايا القدس رشقة صاروخية ثانية وكبيرة على تل أبيب، كما أطلقت صاروخ بدر-3 على مدينة عسقلان المحتلة.

وبينما استنكر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الصمت الدولي إزاء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على القدس، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا استنكرت فيه الهجمات الصاروخية على إسرائيل، ووصفته بالتصعيد “غير المقبول”، مطالبة الطرفين بالتهدئة وخفض التصعيد.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية “قلقون من الوضع في إسرائيل وقطاع غزة والاشتباكات في القدس والحرم الشريف، ونحث جميع الأطراف على التهدئة”، مضيفًا “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”، ولم يتطرق البيان نفسه لحقوق الفلسطينيين.

وفي جملة ردود الأفعال على الرشقات الصاروخية للمقاومة باتجاه إسرائيل، عزَّر جيش الاحتلال الإسرائيلي منصات منظومة القبة الحديدية في جنوب إسرائيل، كما قررت سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وفي السادسة من مساء اليوم، وجهت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس- ضربة صاروخية ردًا على جرائم الاحتلال، وقالت “صواريخنا رسالة على العدو أن يفهمها جيدًا، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

وأعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مسؤوليتها عن استهداف سيارة عسكرية إسرائيلية على حدود غزة بصاروخ موجه، وقالت إنها “استهدفت جيبا صهيونيا شرق غزة بصاروخ موجه من نوع كورنيت”.

ووقعت، مساء الإثنين، مواجهات في باحات المسجد الأقصى بين قوات الاحتلال وشباب فلسطيني.

