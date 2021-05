عملية إنقاذ استغرقت 4 ساعات.. تحرير حوت صغير علق في نهر التايمز (فيديو)

نجح رجال الإنقاذ ليلة أمس الأحد في تحرير حوت صغير تقطعت به السبل في نهر التايمز جنوب غرب العاصمة البريطانية لندن حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت تقارير إعلامية إن فريق الإنقاذ وصل إلى الموقع بالقرب من هويس في منطقة ريتشموند لوك حوالي الساعة الثانية ظهر الأحد بعد فترة قصيرة من رصد الحوت الذي يبلغ طوله 3 أمتار تقريبًا.

وأظهر مقطع مصور متداول حشدًا صغيرًا من الناس يتجمعون لمتابعة عمل الفريق خلال تحرير الحوت من الهويس، ثم وضع عوامة صفراء اللون ضخمة حوله.

Baby whale stuck at Richmond Lock saved after being stranded in the River Thames pic.twitter.com/3WSpAPc3oc

— The Sun (@TheSun) May 10, 2021