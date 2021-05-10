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عملية إنقاذ استغرقت 4 ساعات.. تحرير حوت صغير علق في نهر التايمز (فيديو)

نجح رجال الإنقاذ في نقل الحوت إلى مكان أكثر أمانا بعد قرابة أربع ساعات (رويترز)
نجح رجال الإنقاذ في نقل الحوت إلى مكان أكثر أمانا بعد قرابة أربع ساعات (رويترز)
10/5/2021

نجح رجال الإنقاذ ليلة أمس الأحد في تحرير حوت صغير تقطعت به السبل في نهر التايمز جنوب غرب العاصمة البريطانية لندن حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت تقارير إعلامية إن فريق الإنقاذ وصل إلى الموقع بالقرب من هويس في منطقة ريتشموند لوك حوالي الساعة الثانية ظهر الأحد بعد فترة قصيرة من رصد الحوت الذي يبلغ طوله 3 أمتار تقريبًا.

وأظهر مقطع مصور متداول حشدًا صغيرًا من الناس يتجمعون لمتابعة عمل الفريق خلال تحرير الحوت من الهويس، ثم وضع عوامة صفراء اللون ضخمة حوله.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فقد نجح رجال الإنقاذ في نقل الحوت إلى مكان أكثر أمانًا بعد قرابة أربع ساعات وهو من فصيلة حوت المنك، وقالت إن طبيبًا بيطريًا سيفحص الحوت قبل إطلاق سراحه.

وحيتان المنك هي أصغر الحيتان الكبيرة، إذ تنمو حتى حوالي 10 أمتار فقط ويمكن العثور عليها في العادة في جميع أنحاء شمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ.

المصدر : رويترز + وسائل إعلام بريطانية

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