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بتعليمات رسمية.. مساجد تركيا تصدح بالدعاء نصرة لأهل القدس والأقصى (فيديو)

قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين (رويترز)
قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين (رويترز)
10/5/2021-|آخر تحديث: 10/5/202107:13 PM (مكة المكرمة)

ارتفعت أصوات الدعاء والابتهالات، اليوم الإثنين، في مساجد مدينة إسطنبول التركية، لنصرة مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى الذين يشهدان انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام.

وبتعليمات من رئاسة الشؤون الدينية (رسمية)، ارتفعت أصوات الدعاء والابتهالات عقب أذان الظهر في جميع مساجد إسطنبول، كما ارتفعت التكبيرات من المآذن، حسبما نقلت وكالة الأناضول ونشطاء.
ونشرت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للدعاء من المساجد في مختلف المناطق من تركيا للدعاء نصرة لأهل فلسطين وللمرابطين في المسجد الأقصى.

وصباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة أكثر من 305 فلسطينيين منذ الصباح خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأكد رئيس قسم جراحة الصدر في مستشفى المقاصد الواقع في القدس المحتلة، فراس أبو عكر، أن “ثلاثة أشخاص فقدوا أعينهم اليوم”.

وكان المئات من الفلسطينيين قد احتشدوا في المسجد الأقصى فجرًا، لمنع أي اقتحام إسرائيلي للمسجد.

ومطلع شهر رمضان، أعلنت جماعات استيطانية عن تنفيذ “اقتحام كبير” للأقصى يوم 28 رمضان (اليوم)، بمناسبة ما يسمى بـ”يوم القدس” العبري الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية عام 1967.

وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها شرطة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، في منطقة “باب العامود” وحي “الشيخ جراح” ومحيط المسجد الأقصى.

والأحد، أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة كانت مقررة الإثنين بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوما وبالتالي تجميد مؤقت لقرار الإخلاء الذي كان قد صدر في وقت سابق من العام.

ويشكل هذا الملف أحد الأسباب الرئيسية للتوتر في مدينة القدس المحتلة في الأسابيع الأخيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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