المقاومة الفلسطينية تُطلق عشرات الصواريخ ردا على جرائم الاحتلال في القدس (فيديو)

قالت كتائب القسام إنها وجهت ضربة صاروخية ردًا على جرائم الاحتلال، وأضافت “صواريخنا رسالة على العدو أن يفهمها جيدًا، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

وتزامنًا مع الضربة، دوَّت صفارات الإنذار في القدس، ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا دوي ثلاثة انفجارات في المدينة المقدسة.

وأعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن استهداف سيارة عسكرية إسرائيلية على حدود غزة بصاروخ موجه وتؤكد إصابة العربة.

ومع سماع دوي الانفجارات وصفارات الإنذار، أخليت جلسة للكنيست الإسرائيلي.

وفي غزة، أطلقت المقاومة عشرات الصواريخ نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وذلك ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات اقتحام المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق اليوم، أمهلت “الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية” في قطاع غزة، إسرائيل حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين، وفق الناطق باسم كتائب القسام.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في بيان مقتضب “إن قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر”.

وبعد تحذير حماس، أعلن الجيش الإسرائيلي تعليق تدريبات رئيسية ليوم واحد مشيرا إلى “سيناريوهات تصعيد محتملة”.

Let them know very well, what does Gaza means.

Just keep it up, these deserve more than this. Never stop Gaza. #المسجد_الأقصى#القدس_ينتفض#فلسطين_تنتفض pic.twitter.com/KB3SQE4xbW

— MOHAMMED (@texo_82) May 10, 2021