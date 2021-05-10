المقاومة الفلسطينية تُطلق عشرات الصواريخ ردا على جرائم الاحتلال في القدس (فيديو)

قالت كتائب القسام إنها وجهت ضربة صاروخية ردًا على جرائم الاحتلال، وأضافت “صواريخنا رسالة على العدو أن يفهمها جيدًا، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

وتزامنًا مع الضربة، دوَّت صفارات الإنذار في القدس، ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا دوي ثلاثة انفجارات في المدينة المقدسة.

وأعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن استهداف سيارة عسكرية إسرائيلية على حدود غزة بصاروخ موجه وتؤكد إصابة العربة.

#عاجل سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن استهداف جيب صهيوني شرق غزة بصاروخ موجه كورنيت وتؤكد إصابة الجيب بشكل مباشر pic.twitter.com/syAhxbeX8M — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2021

هربوا كالجرذان.. ما حصل مع المستوطنين الصهاينة في مسيرة الأعلام لحظة إطلاق صواريخ المقـ،ـ،ـاومة نحو القدس المحتلة pic.twitter.com/NDyYxAXhbv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2021

ومع سماع دوي الانفجارات وصفارات الإنذار، أخليت جلسة للكنيست الإسرائيلي.

#شاهد لحظة إخلاء جلسة الكنيست بسبب صفارات الإنذار في القدس pic.twitter.com/BqZpiMzMWJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2021

لحظة إطلاق صافرات الانذار في القدس المحتلة مع إطلاق المقـ،ـ،ـاومة رشقات صاروخية ردا على جرائم الاحتلال pic.twitter.com/d5EjGr5H58 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2021

وفي غزة، أطلقت المقاومة عشرات الصواريخ نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وذلك ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات اقتحام المسجد الأقصى.

#شاهد المقـ،ـ،ـاومة تطلق عشرات الصواريخ نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة ردا على جرائم الاحتلال في القدس المحتلة pic.twitter.com/olUflfyMHa — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2021

وفي وقت سابق اليوم، أمهلت “الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية” في قطاع غزة، إسرائيل حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين، وفق الناطق باسم كتائب القسام.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في بيان مقتضب “إن قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر”.

وبعد تحذير حماس، أعلن الجيش الإسرائيلي تعليق تدريبات رئيسية ليوم واحد مشيرا إلى “سيناريوهات تصعيد محتملة”.

Let them know very well, what does Gaza means.

Just keep it up, these deserve more than this. Never stop Gaza. #المسجد_الأقصى#القدس_ينتفض#فلسطين_تنتفض pic.twitter.com/KB3SQE4xbW — MOHAMMED (@texo_82) May 10, 2021

كتائب عز الدين القسام ترد بعشرات الصواريخ الآن .#القدس_ينتفض pic.twitter.com/FBV0fLeduy — Mohammed Mazen (@Mhmmz0) May 10, 2021

وقال هنية في تصريح صحفي مكتوب إن “المقاومة مستعدة ومتحفزة ولن تقف مكتوفة الأيدي، وستكون كلمتها هي كلمة الفصل في المعركة إن لم يتراجع الاحتلال ويضع حدا لمخططاته الشيطانية”.

وأضاف “الاحتلال لا يحترم تعهدات ولا يلتزم بشيء، وعليه أن يرفع يده الآثمة عن القدس والأقصى والشيخ جراح، وهو يتحمل المسؤولية عن كل التداعيات بكل أبعادها”.

ويشهد المسجد الأقصى منذ صباح اليوم مواجهات عنيفة إثر اقتحام الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد لإخراج المصلين المرابطين فيه في وقت أعلنت مصادر طبية عن إصابة أكثر من 300 فلسطيني حالة 7 منهم خطيرة.

وقال مسئولون في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الشرطة الإسرائيلية “هاجمت المسجد الأقصى بشكل همجي وغير مسبوق وفرضت عليه حصارا لإخلاء جميع المصلين المرابطين منه”.

Photos from the damage inside Al-Aqsa mosque caused by the Israeli criminal attack on it. 💔#IsraeliCrimes #Jerusalem#القدس_تنتفض pic.twitter.com/niQ9VIvyoo — Rawand Shurrab 𓂆🇵🇸 (@ShurrabRawand) May 10, 2021

وأثارت الاشتباكات مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع، ودعا البيت الأبيض إسرائيل لضمان الهدوء خلال إحياء ذكرى “يوم القدس”، وهي الذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية والبلدة القديمة المسورة

التي تضم مواقع إسلامية ويهودية ومسيحية.

وصباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلِّفة أكثر من 305 إصابات بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق “الهلال الأحمر” الفلسطيني.

وتشهد مدينة القدس، منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة “باب العامود” وحي “الشيخ جراح” ومحيط المسجد الأقصى.

ومطلع شهر رمضان، أعلنت جماعات استيطانية عن تنفيذ “اقتحام كبير” للأقصى يوم 28 رمضان (اليوم)، بمناسبة ما يسمى بـ”يوم القدس العبري”، والذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية عام 1967.