المآذن تستغيث وتحطيم نوافذ المصلى القبلي.. مشاهد مروعة لاقتحام الأقصى وقمع المعتكفين (فيديو)

باغتت قوات الاحتلال الإسرائيلي وهاجمت المعتكفين داخل المسجد الأقصى صباح اليوم الإثنين وتصاعدت المواجهات العنيفة أصيب فيها نحو 300 فلسطيني، بينما برزت مشاهد مروعة خلال الاقتحام وثقتها الكاميرات.

وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن هناك إصابات مباشرة في الرأس بالرصاص المعدني بين المعتكفين.

وحاصرت المرابطين داخل المسجد القبلي الذي تركزت عنده المواجهات التي امتدت إلى خارج منطقة المسجد الأقصى، ووصلت إلى مقبرة باب الرحمة على الجانب الشرقي من أسوار الأقصى، وإلى داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ووثق ناشطون وصحفيون مشاهد مروعة من عملية الاقتحام المباغتة للحرم القدسي نرصد منها ما يلي:

إطلاق قنابل الغاز والرصاص وضرب المعتكفين

شل الله أركانكم الاعتداء بالضرب المبرح داخل #المسجد_الأقصى على شاب قبل اعتقاله pic.twitter.com/NHBTa7Xf39 — محمد سعيد #فلسطين (@MohamdNashwan) May 10, 2021

شرطة الاحتلال تقطع أسلاك السماعات في المسجد الأقصى

שוטר חותך את הכבלים של הרמקולים.

בתוך המסגד המקורה יש מאות נצורים, לדברי מקורות פלסטינים יש שם עשרות פצועים שלא ניתן לפנות. הנצורים מתשמשים ברמקולים כדי לתקשר עם ההמונים שבחוץ. pic.twitter.com/KSS7QR9t7J — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) May 10, 2021

مناشدات عبر مكبرات صوت مآذن الأقصى

مآذن مسجد #الأقصى تصدح بنداءات الاستغاثة للطواقم الطبية بالتوجه الفوري والعاجل إلى باحات المسجد لوجود عدد كبير من الإصابات جرّاء قمع الاحتلال الإسرائيلي#فلسطين #القدس pic.twitter.com/gI71yR2Mzu — Mohamad Kleit (@kleitm) May 10, 2021

نداء الاستغاثة من مآذن المسجد الأقصى لأول مرة منذ الانتفاضة الأولى 💔#اقتحام_٢٨رمضان #اقتحام_٢٨_رمضان #القدس_تنتفض pic.twitter.com/zDfIGrT1Ip — جمانة جميل 𓂆 (@JumanaKhader) May 10, 2021

فيديو مناشدة المرابطين من داخل الاقصى pic.twitter.com/MX8PSiGSsH — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) May 10, 2021

جنود الاحتلال يكسرون نوافذ المصلى القبلي

قوات الاحتلال تقوم بتكسير نوافذ المصلى القبلي في المسجد الأقصى الآن pic.twitter.com/fzJWza9xnW — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 10, 2021

حسبي الله ونعم الوكيل

من داخل المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/xa3gKhoLut — Wli (@wmuhaker) May 10, 2021

صرخة مقدسية: الله أكبر وأقصاه

استغاثة مقدسية مؤثرة: "وين العالم الحر.. وين الضمير الإنساني.. بلشت الحرب وإحنا داخل قبة الصخرة"#القدس #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/TTBQgcFVcW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2021

الاحتلال يفرغ المسجد الأقصى من المصلين بالقوة

مستوطن يدهس مقدسي عند باب الأسباط

قوات الاحتلال تقتحم مكتب مدير المسجد الأقصى

#عاجل قوات الاحتلال تقتحم مكتب مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني pic.twitter.com/jPmtw6MTuT — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 10, 2021

مستوطنون يحاولون خلع باب المغاربة

توافد المستوطنين على المسجد الأقصى

בן גביר הגיע לשער המוגרבים. "אל תחפשו אותי בכנסת השבוע, אני לא מגיע לאף הצבעה. מי שמתקפל בהר הבית לא ראוי..:" pic.twitter.com/o3H9dFsulN — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) May 10, 2021