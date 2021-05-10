المآذن تستغيث وتحطيم نوافذ المصلى القبلي.. مشاهد مروعة لاقتحام الأقصى وقمع المعتكفين (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم القدسي صباح اليوم الإثنين واعتدت على المعتكفين في المسجد الأقصى بمواجهات عنيفة خلفت عشرات الإصابات، وحاصرت المرابطين داخل المسجد القبلي الذي تركزت عنده المواجهات.
باغتت قوات الاحتلال الإسرائيلي وهاجمت المعتكفين داخل المسجد الأقصى صباح اليوم الإثنين وتصاعدت المواجهات العنيفة أصيب فيها نحو 300 فلسطيني، بينما برزت مشاهد مروعة خلال الاقتحام وثقتها الكاميرات.
وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن هناك إصابات مباشرة في الرأس بالرصاص المعدني بين المعتكفين.
وحاصرت المرابطين داخل المسجد القبلي الذي تركزت عنده المواجهات التي امتدت إلى خارج منطقة المسجد الأقصى، ووصلت إلى مقبرة باب الرحمة على الجانب الشرقي من أسوار الأقصى، وإلى داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
#شاهد: كيف تحولت أماكن الصلاة إلى مأوى الجرحى داخل #المسجد_الأقصى #القدس #الأقصى_في_خطر#القدس_ينتفض #باب_العامود#حي_الشيخ_جراح #اقتحام_٢٨رمضان pic.twitter.com/iIOFUAdJpl
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2021
ووثق ناشطون وصحفيون مشاهد مروعة من عملية الاقتحام المباغتة للحرم القدسي نرصد منها ما يلي:
شل الله أركانكم
الاعتداء بالضرب المبرح داخل #المسجد_الأقصى على شاب قبل اعتقاله pic.twitter.com/NHBTa7Xf39
— محمد سعيد #فلسطين (@MohamdNashwan) May 10, 2021
"يا الله ما لنا غيرك يا الله.. احمِ الأقصى يا الله"
استغاثات المصلين من داخل #المسجد الأقصى#القدس #الأقصى_في_خطر#القدس_ينتفض #باب_العامود#حي_الشيخ_جراح #اقتحام_٢٨رمضان pic.twitter.com/LDMkPwzlmh
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2021
שוטר חותך את הכבלים של הרמקולים.
בתוך המסגד המקורה יש מאות נצורים, לדברי מקורות פלסטינים יש שם עשרות פצועים שלא ניתן לפנות. הנצורים מתשמשים ברמקולים כדי לתקשר עם ההמונים שבחוץ. pic.twitter.com/KSS7QR9t7J
— نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) May 10, 2021
مآذن مسجد #الأقصى تصدح بنداءات الاستغاثة للطواقم الطبية بالتوجه الفوري والعاجل إلى باحات المسجد لوجود عدد كبير من الإصابات جرّاء قمع الاحتلال الإسرائيلي#فلسطين #القدس pic.twitter.com/gI71yR2Mzu
— Mohamad Kleit (@kleitm) May 10, 2021
نداء الاستغاثة من مآذن المسجد الأقصى لأول مرة منذ الانتفاضة الأولى 💔#اقتحام_٢٨رمضان #اقتحام_٢٨_رمضان #القدس_تنتفض pic.twitter.com/zDfIGrT1Ip
— جمانة جميل 𓂆 (@JumanaKhader) May 10, 2021
فيديو مناشدة المرابطين من داخل الاقصى pic.twitter.com/MX8PSiGSsH
— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) May 10, 2021
قوات الاحتلال تقوم بتكسير نوافذ المصلى القبلي في المسجد الأقصى الآن pic.twitter.com/fzJWza9xnW
— AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 10, 2021
حسبي الله ونعم الوكيل
من داخل المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/xa3gKhoLut
— Wli (@wmuhaker) May 10, 2021
صرخات مقدسية.. الله أكبر.. واااا أقصاااااه #القدس #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/GzYZlsyDnp
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2021
استغاثة مقدسية مؤثرة: "وين العالم الحر.. وين الضمير الإنساني.. بلشت الحرب وإحنا داخل قبة الصخرة"#القدس #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/TTBQgcFVcW
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2021
#شاهد: مستوطن يدهس فلسطينيا عند باب الأسباط في #القدس pic.twitter.com/0UzDqdIC5Y
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2021
#عاجل قوات الاحتلال تقتحم مكتب مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني pic.twitter.com/jPmtw6MTuT
— AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 10, 2021
בן גביר הגיע לשער המוגרבים. "אל תחפשו אותי בכנסת השבוע, אני לא מגיע לאף הצבעה. מי שמתקפל בהר הבית לא ראוי..:" pic.twitter.com/o3H9dFsulN
— نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) May 10, 2021
רחבת הכותל המערבי כעת pic.twitter.com/ud1ABHfHAK
— Haim Goldich | חיים גולדיטש (@HGoldich) May 10, 2021