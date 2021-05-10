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المآذن تستغيث وتحطيم نوافذ المصلى القبلي.. مشاهد مروعة لاقتحام الأقصى وقمع المعتكفين (فيديو)

إصابات مباشرة في صفوف المعتكفين في الحرم القدسي (الأناضول)
إصابات مباشرة في صفوف المعتكفين في الحرم القدسي (الأناضول)
10/5/2021-|آخر تحديث: 10/5/202101:48 PM (مكة المكرمة)

باغتت قوات الاحتلال الإسرائيلي وهاجمت المعتكفين داخل المسجد الأقصى صباح اليوم الإثنين وتصاعدت المواجهات العنيفة أصيب فيها نحو 300 فلسطيني، بينما برزت مشاهد مروعة خلال الاقتحام وثقتها الكاميرات.

وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن هناك إصابات مباشرة في الرأس بالرصاص المعدني بين المعتكفين.

وحاصرت المرابطين داخل المسجد القبلي الذي تركزت عنده المواجهات التي امتدت إلى خارج منطقة المسجد الأقصى، ووصلت إلى مقبرة باب الرحمة على الجانب الشرقي من أسوار الأقصى، وإلى داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ووثق ناشطون وصحفيون مشاهد مروعة من عملية الاقتحام المباغتة للحرم القدسي نرصد منها ما يلي:

إطلاق قنابل الغاز والرصاص وضرب المعتكفين

شرطة الاحتلال تقطع أسلاك السماعات في المسجد الأقصى

مناشدات عبر مكبرات صوت مآذن الأقصى

جنود الاحتلال يكسرون نوافذ المصلى القبلي

صرخة مقدسية: الله أكبر وأقصاه

الاحتلال يفرغ المسجد الأقصى من المصلين بالقوة

مستوطن يدهس مقدسي عند باب الأسباط

قوات الاحتلال تقتحم مكتب مدير المسجد الأقصى

مستوطنون يحاولون خلع باب المغاربة

توافد المستوطنين على المسجد الأقصى

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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