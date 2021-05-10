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الاحتلال يقصف قطاع غزة ويهدد بضربة جوية كبيرة.. والمقاومة ترد برشقات صاروخية (فيديو)

20 شهيدا في غزة بينهم أطفال في قصف إسرائيلي (رويترز)
20 شهيدا في غزة بينهم أطفال في قصف إسرائيلي (رويترز)
10/5/2021-|آخر تحديث: 10/5/202110:46 PM (مكة المكرمة)

صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) الإسرائيلي، بعد اجتماع لأكثر من ساعتين، مساء الإثنين، على توجيه ضربة جوية “كبيرة” في قطاع غزة، لكن من دون تحرك بري، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس فرض حالة الطوارئ على مسافة تصل إلى 80 كيلومترا من قطاع غزة.

وهذا يعني إعطاء جيش الاحتلال وقيادة الجبهة الداخلية سلطة فرض قيود على التجمعات وإخلاء السكان من تلك المناطق، كما قررت سلطات الاحتلال تعليق الدوام الدراسي في منطقة غلاف غزة، غدا الثلاثاء.

وهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، حركة حماس، مساء اليوم، بأن الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة سيكون “حادا ولن يستمر دقائق بل أيام”.

ارتفاع عدد الشهداء

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات متفرقة على قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إنه قتل 3 فلسطينيين في غارة شمالي القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 20 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال.

وقال مصدر في حركة حماس لوكالة الأنباء الفرنسية إن “الاحتلال استهدف القيادي في كتائب القسام محمد فياض في بيت حانون في شمال قطاع غزة”، مؤكدا استشهاده.

رشقات صاروخية

وأطلقت الفصائل الفلسطينية نحو 40 صاروخا تجاه إسرائيل بما في ذلك 7 على مدينة القدس المحتلة، فيما استهدفت باقي الصواريخ عسقلان وسديروت ومستوطنات بمنطقة غلاف غزة.

كما أصيب إسرائيلي لدى استهداف سيارته بصاروخ مضاد للدروع أطلق من قطاع غزة على شمال منطقة الغلاف، بحسب بيان لجيش الاحتلال.

كما أعلنت كتائب “سرايا القدس”، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي عن قصف تل أبيب وعسقلان.

وأفاد جيش الاحتلال أن بعض الصواريخ اعترضتها منظومة القبة الحديدية لكن صواريخ أخرى سقطت في إسرائيل.

وحذرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، الإثنين، الاحتلال من قصف منشآت مدنية أو منازل في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب “نحذر العدو الصهيوني في حال إقدامه على قصف منشآتٍ مدنية أو منازل لأهلنا في غزة فإن ردنا سيكون قوياً ومؤلماً وفوق توقعات العدو”.

وجاء إطلاق الصواريخ بعدما منحت “الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية” في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي مهلة حتى، مساء الإثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

وصباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 305 إصابات بصفوف الفلسطينيين وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

“تخطت الخط الأحمر”

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس “تخطت الخط الأحمر” عبر إطلاق صواريخ مساء الاثنين على اسرائيل، متوعدا برد قوي.

وقال نتنياهو إن “المنظمات الإرهابية في غزة تخطت خطا أحمر عبر إطلاق صواريخ حتى منطقة القدس”، مضيفا أن “إسرائيل سترد بقوة.. من يهاجم سيدفع الثمن غاليا”.

“تصعيد غير مقبول”

ونددت الولايات المتحدة، اليوم، بإطلاق حركة حماس صواريخ على إسرائيل، معتبرة أنه “تصعيد غير مقبول” ودعت جميع الأطراف إلى “الهدوء” و”نزع فتيل التوترات”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس “نعترف بحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها وأراضيها”.

فيما ندد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الإثنين بإطلاق حركة حماس صواريخ على إسرائيل، داعيا إلى “احتواء فوري للتصعيد من جميع الأطراف”.

وكتب الوزير على تويتر أن “المملكة المتحدة تدين إطلاق الصواريخ على القدس وعلى مناطق في إسرائيل. العنف الراهن في القدس وغزة يجب أن يتوقف. نحتاج إلى احتواء فوري للتصعيد من جميع الأطراف وإلى وقف استهداف المدنيين”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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