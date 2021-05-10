“اقتحام 28 رمضان” و”فلسطين تنتفض”.. يوم غضب في القدس ودعوات للنفير العام

تزامنا مع اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى صباح اليوم ومباغتة المعتكفين وإصابة العشرات منهم، انتفضت المنصات العربية تضامنًا مع المقدسيين وسط دعوات للنفير العام وإعلان يوم غضب من أجل الأقصى.
#اقتحام_٢٨رمضان من أبشع لحظاتنا المعاصرة التي نشهدها!#فلسطين_تنتفض وآن لها أ تنتفض..
— د. عبدالله العودة (@aalodah) May 10, 2021
وتصدر وسم (اقتحام 28 رمضان) منصات التواصل في مصر والسعودية ودول عربية أخرى إلى جانب وسوم (فلسطين قضيتي) و(SavePalestine#) و(لن يمر الاقتحام) و(القدس ينتفض) و(الأقصى ينتفض) .
علموا اولادكم ان فلسطين محتلة ، وان المسجد الأقصى أسير ، وان الكيان الصهيوني عدو ، وان المقاومة شرف ، وانهُ لا يوجد دولة اسمها اسرائيل
-الملك فيصل رحمه الله
#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/UU4XnsqhaL
— مرزوقه 🇵🇸🇸🇦 (@mrz_4l) May 10, 2021
وتداول مدونون عبر تلك الوسوم مقاطع فيديو وصورًا للاقتحامات، معربين عن غضبهم الشديد لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك وسط صمت وتجاهل دولي.
شاب فلسطيني اعزل وحيد يتصدى لمجموعة من المستوطنين.
والله حتى الطفل الفلسطيني يخيفهم. #القدس_ينتفض pic.twitter.com/qFYUaqgaf7
— #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) May 10, 2021
ومن بين المقاطع المنتشرة مقطع فيديو لمستوطن يدهس فلسطينيا عند باب الأسباط وبعدها يتوجه إليه فلسطيني آخر ويسارع بضربه، فيما قال ناشطون إن الفلسطيني الذي تعرض للدهس في حالة خطيرة.
Pray for Palestine 🇵🇸 #SaveSheikhJarrah #MasjidAlAqsa #القدس_تنتفض #المسجد_الأقصى #FreePalestine #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #MasjidAlAqsa #AlAqsa #PalestiniansLivesMatter #اقتحام_٢٨رمضان https://t.co/3hBaPZyxRc
— هارون (@MOHAMED__HAROUN) May 10, 2021
ونشر أحد المغردين مقطعًا من داخل المسجد الأقصى أثناء الاقتحام وكتب معلقا “في هذه الساعات تستبيح قوات العدو المحتل الغاشم حرمة المسجد الاقصى المبارك من دون مراعاة لأي قانون أو عرف دولي معتبر. انتهاك صارخ للمبادئ الدولية الوهمية”.
في هذه الساعات تستبيح قوات العدو المحتل الغاشم حرمة المسجد الاقصى المبارك دون مراعاة لأي قانون أو عرف دولي معتبر
انتهاك صارخ للمبادئ الدولية الوهمية
— Commander (@duraied10) May 10, 2021
كما نشر آخر مقطعا لإطلاق قنابل داخل مصلى باب الرحمة المخصص للنساء وسط صراخهن وفزع الأطفال وكتب “لمن يقول سلام وسلم بين الشعبين، ضع هذا الفيديو في عينه ودعه يستوعب ما يحدث”!
كُن معنا ياااا الله، اللهم أنصرنا عليهم 💔#المسجد_الأقصى #اقتحام_٢٨رمضان pic.twitter.com/bHG2IzuH9b
— يحيى حلس 🇵🇸 (@yahyaHilles2) May 10, 2021
ومن خلال الوسوم أيضا، ذكّر مغردون بصور من انتفاضة الأقصى عام 2000 وكتب أحدهم “التاريخ يعيد نفسه كما قال الشاعر محمود درويش: هذه الارض لا تتّسع لهويّتين، إمّا نحنُ أو نَحن”.
صورة من انتفاضة الاقصى عام 2000
التاريخ يُعيد نفسه كما قال درويش " هذه الارض لا تتّسع لهويّتين، إمّا نحنُ أو نَحن ♥️
#فلسطين_تنتفض pic.twitter.com/GnwZQFGOVb
— يـافا 🇵🇸♥️ (@Yafa993) May 10, 2021
ومن خلال وسم (#SavePalestine) -المتصدر أيضًا خلال الساعات الأخيرة- نقل الناشطون مشاهد أحداث اقتحام المسجد الأقصى اليوم وكتبوا باللغة الإنجليزية للفت أنظار العالم لما يحدث.
#SavePalestine
.يارب زلزل أمن إسرائيل وشتت شملهم وأدخل الرعب في نفوسهم pic.twitter.com/3nraGjdyxx
— 𓆩 اوزيلي 𓆪 💙 (@WERA9770) May 10, 2021
وكتب أحد المغردين “هل تتخيل لو حدث هذا الهجوم في مدينة الفاتيكان؟ العالم بأسره كان سيعلن الحرب على المهاجمين، لكن الجميع صامت الآن لأنه المسجد الأقصى”.
الله ينصرهم 🤲
💔💔💔 #SavePalestine #Palestinelivesmatter https://t.co/YDaDvcnvTP
— Safae 🦋 Semi hiatus (@suju200512) May 10, 2021
وكذلك انتشرت مقاطع فيديو لمساجد وكنائس وهي تستغيث لإنقاذ المسجد الأقصى عبر مكبرات الصوت وتقول “يا أحرار القدس أنقذوا إخوانكم في المصلى القبلي”.
#المسجد_الأقصى #القدس_ينتفض
Mosque and church calling for help and prayer
pic.twitter.com/pMRWqtIvIU
— ghadeer 🇵🇸⁷ (@JNmoonfairy) May 10, 2021
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم القدسي صباح اليوم الإثنين واعتدت على المعتكفين في المسجد الأقصى بمواجهات عنيفة خلفت عشرات الإصابات، وحاصرت المرابطين داخل المسجد القبلي الذي تركزت عنده المواجهات.
آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال بعد مهاجمته المصلى القبلي في #المسجد_الأقصى #اقتحام_٢٨رمضان pic.twitter.com/tH8YR2QUbD
— Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) May 10, 2021
وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي عند المسجد القبلي وقبة الصخرة والمصلى المرواني، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن هناك إصابات مباشرة في الرأس بالرصاص المعدني بين المعتكفين.
تخيل جولات الكر والفر وحصار وصيام وتعب وحر وعطش وقنابل غاز وما في نوم من امبارح.. اللهم ثبتهم ومدهم بالقوة الجسدية والنفسية في وجه عصبة الطغيان الفاجرة#اقتحام_٢٨رمضان #المسجد_الأقصى
— Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) May 10, 2021
الإنتفاضة الفلسطينية الثانية
"إنتفاضة الأقصى" عام٢٠٠٠م
هل سنشهد غداً إنتفاضة ثالثة ؟ #اقتحام_٢٨رمضان pic.twitter.com/aB2wXOJnUI
— سـارة.🇸🇦 (@_sarahali77) May 9, 2021
من داخل المسجد ، المصليين يستغيثون و يهتفون : " يا الله مالنا غيرك يا الله " 🇵🇸
لا اله الا الله نبرة القهر والعجز في صوتهم مُبكية.. يالله نصر من عندگ يالله💔💔
#اقتحام_٢٨رمضان pic.twitter.com/deA8hOzzZS
— 𝕆𝕤𝕒𝕞𝕒 𝕄𝕠𝕙𝕒𝕞𝕞𝕖𝕕🎙 (@osamh727) May 10, 2021
من كلمة المَـلك فَـيْـصَٰـلٰ بن عَـبدالعَـزيز رحمه الله التي ألقاها أمام ملايين المسلمين بحقيقة اليهود في عام
١٩٧٤ م – ١٣٩٤ هـ#القدس_ينتفض#اقتحام_٢٨رمضان#فلسطين_تنتفض pic.twitter.com/ppxcz5zeHO
— ✪ Abdullahَََََََََََََ (@Zahrani099) May 10, 2021
اعتداء وحشي من جنود الاحتلال على أحد المرابطين العزل داخل باحات #المسجد_الأقصى #اقتحام_٢٨رمضان pic.twitter.com/SOZUvraZPz
— Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) May 10, 2021
بعض اثار اعتداء قوات الاحتلال على المسجد الأقصى اليوم#AlAqsaUnderAttack #القدس_ينتفض #فلسطين_تنتفض #اقتحام_٢٨رمضان #حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/XcNXNDbO51
— موقع أمامة الإخباري (@omamahwest) May 10, 2021
#IsraeliOccupation Stormed Al Aqsa mosque and attacked worshippers with stun grenades, rubber bullets, and tear gas and is now preventing the entry of medics PLEASE SHARE this is happening in real time!!#AlAqsa #Jerusalem #SheikhJarrah #IsraeliAttackonAlAqsa #SavePalestine pic.twitter.com/lNwvmksCI4
— #SaveSheikhJarrah لين (@NotLeenn) May 10, 2021