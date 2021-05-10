“اقتحام 28 رمضان” و”فلسطين تنتفض”.. يوم غضب في القدس ودعوات للنفير العام

تزامنا مع اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى صباح اليوم ومباغتة المعتكفين وإصابة العشرات منهم، انتفضت المنصات العربية تضامنًا مع المقدسيين وسط دعوات للنفير العام وإعلان يوم غضب من أجل الأقصى.

#اقتحام_٢٨رمضان من أبشع لحظاتنا المعاصرة التي نشهدها!#فلسطين_تنتفض وآن لها أ تنتفض.. — د. عبدالله العودة (@aalodah) May 10, 2021

وتصدر وسم (اقتحام 28 رمضان) منصات التواصل في مصر والسعودية ودول عربية أخرى إلى جانب وسوم (فلسطين قضيتي) و(SavePalestine#) و(لن يمر الاقتحام) و(القدس ينتفض) و(الأقصى ينتفض) .

علموا اولادكم ان فلسطين محتلة ، وان المسجد الأقصى أسير ، وان الكيان الصهيوني عدو ، وان المقاومة شرف ، وانهُ لا يوجد دولة اسمها اسرائيل -الملك فيصل رحمه الله

#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/UU4XnsqhaL — مرزوقه 🇵🇸🇸🇦 (@mrz_4l) May 10, 2021

وتداول مدونون عبر تلك الوسوم مقاطع فيديو وصورًا للاقتحامات، معربين عن غضبهم الشديد لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك وسط صمت وتجاهل دولي.

شاب فلسطيني اعزل وحيد يتصدى لمجموعة من المستوطنين. والله حتى الطفل الفلسطيني يخيفهم. #القدس_ينتفض pic.twitter.com/qFYUaqgaf7 — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) May 10, 2021

ومن بين المقاطع المنتشرة مقطع فيديو لمستوطن يدهس فلسطينيا عند باب الأسباط وبعدها يتوجه إليه فلسطيني آخر ويسارع بضربه، فيما قال ناشطون إن الفلسطيني الذي تعرض للدهس في حالة خطيرة.

ونشر أحد المغردين مقطعًا من داخل المسجد الأقصى أثناء الاقتحام وكتب معلقا “في هذه الساعات تستبيح قوات العدو المحتل الغاشم حرمة المسجد الاقصى المبارك من دون مراعاة لأي قانون أو عرف دولي معتبر. انتهاك صارخ للمبادئ الدولية الوهمية”.

#اقتحام_٢٨رمضان في هذه الساعات تستبيح قوات العدو المحتل الغاشم حرمة المسجد الاقصى المبارك دون مراعاة لأي قانون أو عرف دولي معتبر

انتهاك صارخ للمبادئ الدولية الوهمية pic.twitter.com/T8WWDCSdgS — Commander (@duraied10) May 10, 2021

كما نشر آخر مقطعا لإطلاق قنابل داخل مصلى باب الرحمة المخصص للنساء وسط صراخهن وفزع الأطفال وكتب “لمن يقول سلام وسلم بين الشعبين، ضع هذا الفيديو في عينه ودعه يستوعب ما يحدث”!

ومن خلال الوسوم أيضا، ذكّر مغردون بصور من انتفاضة الأقصى عام 2000 وكتب أحدهم “التاريخ يعيد نفسه كما قال الشاعر محمود درويش: هذه الارض لا تتّسع لهويّتين، إمّا نحنُ أو نَحن”.

صورة من انتفاضة الاقصى عام 2000

التاريخ يُعيد نفسه كما قال درويش " هذه الارض لا تتّسع لهويّتين، إمّا نحنُ أو نَحن ♥️ #فلسطين_تنتفض pic.twitter.com/GnwZQFGOVb — يـافا 🇵🇸♥️ (@Yafa993) May 10, 2021

ومن خلال وسم (#SavePalestine) -المتصدر أيضًا خلال الساعات الأخيرة- نقل الناشطون مشاهد أحداث اقتحام المسجد الأقصى اليوم وكتبوا باللغة الإنجليزية للفت أنظار العالم لما يحدث.

#SavePalestine

.يارب زلزل أمن إسرائيل وشتت شملهم وأدخل الرعب في نفوسهم pic.twitter.com/3nraGjdyxx — ‏ 𓆩 اوزيلي 𓆪 💙 (@WERA9770) May 10, 2021

وكتب أحد المغردين “هل تتخيل لو حدث هذا الهجوم في مدينة الفاتيكان؟ العالم بأسره كان سيعلن الحرب على المهاجمين، لكن الجميع صامت الآن لأنه المسجد الأقصى”.

وكذلك انتشرت مقاطع فيديو لمساجد وكنائس وهي تستغيث لإنقاذ المسجد الأقصى عبر مكبرات الصوت وتقول “يا أحرار القدس أنقذوا إخوانكم في المصلى القبلي”.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم القدسي صباح اليوم الإثنين واعتدت على المعتكفين في المسجد الأقصى بمواجهات عنيفة خلفت عشرات الإصابات، وحاصرت المرابطين داخل المسجد القبلي الذي تركزت عنده المواجهات.

آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال بعد مهاجمته المصلى القبلي في #المسجد_الأقصى #اقتحام_٢٨رمضان pic.twitter.com/tH8YR2QUbD — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) May 10, 2021

وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي عند المسجد القبلي وقبة الصخرة والمصلى المرواني، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن هناك إصابات مباشرة في الرأس بالرصاص المعدني بين المعتكفين.

تخيل جولات الكر والفر وحصار وصيام وتعب وحر وعطش وقنابل غاز وما في نوم من امبارح.. اللهم ثبتهم ومدهم بالقوة الجسدية والنفسية في وجه عصبة الطغيان الفاجرة#اقتحام_٢٨رمضان #المسجد_الأقصى — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) May 10, 2021

الإنتفاضة الفلسطينية الثانية

"إنتفاضة الأقصى" عام٢٠٠٠م هل سنشهد غداً إنتفاضة ثالثة ؟ #اقتحام_٢٨رمضان pic.twitter.com/aB2wXOJnUI — سـارة.🇸🇦 (@_sarahali77) May 9, 2021

من داخل المسجد ، المصليين يستغيثون و يهتفون : " يا الله مالنا غيرك يا الله " 🇵🇸 لا اله الا الله نبرة القهر والعجز في صوتهم مُبكية.. يالله نصر من عندگ يالله💔💔 #اقتحام_٢٨رمضان pic.twitter.com/deA8hOzzZS — 𝕆𝕤𝕒𝕞𝕒 𝕄𝕠𝕙𝕒𝕞𝕞𝕖𝕕🎙 (@osamh727) May 10, 2021

من كلمة المَـلك فَـيْـصَٰـلٰ بن عَـبدالعَـزيز رحمه الله التي ألقاها أمام ملايين المسلمين بحقيقة اليهود في عام

١٩٧٤ م – ١٣٩٤ هـ#القدس_ينتفض#اقتحام_٢٨رمضان#فلسطين_تنتفض pic.twitter.com/ppxcz5zeHO — ✪ Abdullahَََََََََََََ (@Zahrani099) May 10, 2021

اعتداء وحشي من جنود الاحتلال على أحد المرابطين العزل داخل باحات #المسجد_الأقصى #اقتحام_٢٨رمضان pic.twitter.com/SOZUvraZPz — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) May 10, 2021