مبان منهارة وطائرة تدور حول نفسها.. عاصفة رعدية تضرب الصين وتودي بحياة 11 شخصا (فيديو)

لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 102 آخرون بجروح إثر عواصف رعدية ورياح عاتية ضربت مدينة شرقي الصين، وتسببت في انهيار مبان وأشجار وثقتها مقاطع مصورة.

وأظهر مقطع فيديو رائج على وسائل التواصل الاجتماعي، طائرة يُزعم أنها تحوم وتدور في العاصفة في مطار نانتونغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

وذكرت صحيفة (غلوبال تايمز) المدعومة من الدولة، أن عاصفة رعدية شديدة ورياحا عاتية ضربت مدينة نانتونغ التي كانت من بين أكثر المدن تضررًا من الرياح التي اجتاحت دلتا نهر يانغتسي.

Viral video shows an airplane allegedly swirling in the gale at airport in Nantong, east China's Jiangsu Province. Strong convective weather with a maximum wind speed of 93.9mph on Friday hit the province, leaving 11 dead, 102 injured in Nantong alone as of Sat morning. pic.twitter.com/6P3bogiiz9

