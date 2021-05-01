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مبان منهارة وطائرة تدور حول نفسها.. عاصفة رعدية تضرب الصين وتودي بحياة 11 شخصا (فيديو)

الرياح العاتية اقتلعت الأسقف والأشجار (الصحافة الصينية)
الرياح العاتية اقتلعت الأسقف والأشجار (الصحافة الصينية)
1/5/2021-|آخر تحديث: 1/5/202102:14 PM (مكة المكرمة)

لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 102 آخرون بجروح إثر عواصف رعدية ورياح عاتية ضربت مدينة شرقي الصين، وتسببت في انهيار مبان وأشجار وثقتها مقاطع مصورة.

وأظهر مقطع فيديو رائج على وسائل التواصل الاجتماعي، طائرة يُزعم أنها تحوم وتدور في العاصفة في مطار نانتونغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

وذكرت صحيفة (غلوبال تايمز) المدعومة من الدولة، أن عاصفة رعدية شديدة ورياحا عاتية ضربت مدينة نانتونغ التي كانت من بين أكثر المدن تضررًا من الرياح التي اجتاحت دلتا نهر يانغتسي.

ونقلت الصحيفة عن الحكومة المحلية أن فرق الإنقاذ أجلت 3 آلاف و50 شخصًا من المناطق المتضررة.

وأضافت أن الرياح التي بلغت سرعتها 162 كيلومترًا في الساعة تسببت في قلب سفينة صيد، حيث تم إنقاذ بحارين اثنين، بينما لا تزال عمليات البحث عن التسعة المتبقين جارية.

وتمت استعادة الكهرباء في المدينة وإزالة الأشجار المنهارة والسيارات المتضررة والأشياء الأخرى، مثل النوافذ المحطمة والأسقف المنهارة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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