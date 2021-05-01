عضو بمجلس الدولة الليبي: على الحكومة فضح من يعرقلون اتفاق المصالحة (فيديو)

قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وحيد برشان، إن هناك تدخلا دوليا وإقليميا في ليبيا وأن البلاد تواجه تحديا كبيرا في إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

وأوضح خلال في لقاء على الجزيرة مباشر، أن حديث وزيرة الخارجية حول ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا بجداول زمنية محددة يعتبر جيدا.

ودعا وزيرة الخارجية إلى التفريق بين قوات قدمت إلى ليبيا باتفاق واضح وبين قوات مرتزقة دخلت بطرق غير واضحة.

وتناول برشان في مداخلته، حديث رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة عن انقطاع الكهرباء خلال لقائه مع أعيان تاجوراء والذي قال إن ذلك حدث بفعل فاعل، وأن هناك من يسعى لعودة فتيل الحرب في البلاد وأن أعداء ليبيا هم من يقومون بذلك.

وقال برشان، إنه لا يستغرب مثل هذه العراقيل التي توضع في طريق حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك معرقلين ومتمردين ومخابرات دولية وإقليمية تعمل للتخريب في ليبيا.

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش (ر ويترز)

وثمن موقف رئيس الوزراء من هذه العراقيل التي يحاول البعض وضعها لتعطيل عمل الحكومة واتفاق المصالحة الوطنية في ليبيا، داعيا رئيس الوزراء إلى الاستمرار في التحرك داخل البلاد ومواصلة جولاته وفضح من يحاول التعطيل.

وردًا على سؤال حول من يقوم بمثل هذه الأعمال لتعطيل الحكومة ودور الجهات الدولية تجاه ذلك، قال إنه من الصعب في هذه الفترة تحديد الجهات، لكن طالب الحكومة بالوقوف بصلابة وحسم في وجه كل تلك المحاولات.

وقال برشان إن الحكومة يجب أن تكون لها آلية مطالبًا بضرورة التعامل بواقعية مع الأمور، ومنها المعوقات التي تعترض أداء الحكومة والوقوف بحزم مع من يعرقل عملها وتسميته وليس التستر عليه.

سحب القوات الأجنبية

كانت وزيرة الخارجية الليبية جددت خلال لقاء مع يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التأكيد على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في إطار جداول زمنية واضحة.

من ناحيته، طالب كوبيش بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية دون تأخير، ودعا لضرورة احترام سيادة ليبيا والاحترام الكامل لوقف إطلاق النار.