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رابع حادث خلال شهر.. خروج قطار عن مساره في دمياط شمالي مصر

وسائل إعلام مصرية ذكرت أن القطار خرج عن القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة (مواقع التواصل)
وسائل إعلام مصرية ذكرت أن القطار خرج عن القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة (مواقع التواصل)
1/5/2021-|آخر تحديث: 1/5/202104:42 PM (مكة المكرمة)

قالت وسائل إعلام مصرية إن قطارا خرج عن القضبان اليوم السبت أمام مدينة كفر سعد في محافظة دمياط شمالي البلاد دون أن يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

ووفقًا لصحف محلية فقد تلقت مديرية أمن دمياط إخطارًا من مركز شرطة كفر سعد يفيد بخروج قطارعن القضبان.

وتبيّن خروج جرار القطار رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى دمياط عن القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة.

وتوقفت حركة القطارات على خط المنصورة دمياط، فيما يجري العمل على رفع الجرار لوضعه على الخط مرة ثانية.

الرابع خلال شهر

ويعد هذا الحادث الرابع في حوادث السكك الحديدية خلال 17 يوما في مصر، ففي يوم الأحد الماضي انفصلت عربة قطار أبوقير بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر.

وفي 18 من أبريل/نيسان الماضي توفي 23 شخصًا وأصيب 139 آخرون، عندما انقلب قطار ركاب، جراء خروج عرباته عن القضبان قرب محطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وفي 15 من أبريل/نيسان الماضي أصيب 15 شخصًا جراء خروج عربتي قطار عن مسارهما قرب مدينة منيا قمح بمحافظة الشرقية.

وفي 26 من مارس/آذار الماضي شهدت محافظة سوهاج في صعيد مصر، تصادم قطاري ركاب ما أسفر عن سقوط 32 قتيلا و165 مصابًا، وفق إحصائية رسمية.

وبحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ عدد حوادث القطارات 1863 حادثة عام 2019 مقابل 2044 حادثة عام 2018، بينما زاد معدل قسوة حوادث القطارات إلى 42.4 متوفى/100 مصاب عام 2019 مقابل 34.3 متوفى/100 مصاب عام 2018.

وكانت أكبر حالات حوادث القطارات هي اصطدام المركبات ببوابات المنافذ (المزلقانات) حيث بلغت 1641 حادثة عام 2019 بنسبة 88.1٪ من إجمالي حوادث القطارات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية

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