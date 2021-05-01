أغويرو يضع مانشستر سيتي على أعتاب الفوز بالدوري الإنجليزي (فيديو)

أصبح مانشستر سيتي قاب قوسين من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة خلال 4 مواسم بعد أن أسهمت مهارة ساحرة من سيرجيو أغويرو في الفوز خارج ملعبه 2-صفر على كريستال بالاس، اليوم السبت.

وعلى ملعب سيلهرست بارك، تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله أغويرو في الدقيقة 57، وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 59.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهيمن فريق المدرب بيب غوارديولا بشكل كامل لكنه افتقد الفاعلية حتى نجح أغويرو في افتتاح التسجيل بتسديدة رائعة قبل مرور ساعة.

وبعد دقيقة ضاعف فيران توريس التقدم بتسديدة منخفضة، وكان من الممكن لسيتي أن يوسع الفارق، لكن إطار المرمى حرم رحيم سترلينغ من التسجيل وكان جواو كانسيلو قريبًا من هز الشباك.

ومع تبقي أربع مباريات على خط النهاية يملك سيتي 80 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد الذي يستضيف ليفربول، غدًا الأحد، ويدرك أن الهزيمة ستهدي اللقب لجاره.

وحتى إذا فاز يونايتد، فيمكن للسيتي أن يضمن اللقب إذا هزم تشلسي في الأسبوع المقبل.