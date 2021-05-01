لجنة خبراء تكشف نتائج “خطيرة” بشأن ملابسات وفاة مارادونا.. ماذا قالت؟

خلصت لجنة طبية تولت التحقيق في ملابسات وفاة نجم كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا إلى أن الفريق الطبي لمارادونا تصرف “بطريقة غير ملائمة تكشف عن تقصير وإهمال”.

وبعد أشهر من وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري مارادونا، وجهت لجنة خبراء اتهامات خطيرة إلى أطبائه وممرضاته، وقالت إن الفريق الطبي تصرف “بطريقة غير ملائمة تكشف عن تقصير وإهمال”.

ونقلت صحيفة “لا ناسيون” عن تقرير للجنة الطبية حول الأيام الأخيرة للنجم والذي صدر أمس الجمعة “تعامل الفريق الطبي لدييغو أرماندو مارادونا كان غير كاف ومعيب وغير مراع للمريض، لقد ترك المريض لمصيره”.

وأشار التقرير إلى أن حالة مارادونا ساءت وأنه كان يحتضر قبل نحو 12 ساعة من وفاته مع انتصاف النهار تقريبا في 25 من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وجاء في التقرير “أظهر إشارات واضحة على معاناته لمدة طويلة ولهذا فنحن نستنتج أن المريض لم يحصل على الاهتمام المطلوب من الساعة 00.30 يوم 25 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020”.

Maradona care 'deficient and reckless' before death, medical board report finds https://t.co/BegEOgjxZT pic.twitter.com/3Xehckm8FY — Reuters (@Reuters) May 1, 2021

ويجري تحقيق في مخالفات محتملة في علاج مارادونا في منزله بمنطقة سكنية تخضع للحراسة شمال العاصمة بوينس أيرس في الأسبوعين الأخيرين من حياته.

ويحقق مكتب المدعي العام مع ما لا يقل عن سبعة أعضاء من فريقه الطبي في “جريمة قتل نتيجة إهمال” وكان النجم الراحل يتعافى في منزله بعد أن أزال الأطباء جلطة دموية من دماغه.

وفاة اللاعب الأسطورة

وصدمت وفاة مارادونا عن 60 عاما في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي الأرجنتين الواقعة في أمريكا الجنوبية حيث كان يحظى بشعبية هائلة وطالب كثيرون بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين.

وشرعت سلطات الادعاء في الأرجنتين بالتحقيق بعد وفاة النجم السابق بسبب فشل في القلب في منزل بالقرب من العاصمة بوينس أيرس وشمل ذلك تفتيش متعلقات تخص طبيبه الخاص والتحقيق مع أشخاص آخرين من الفريق المسؤول عن رعايته.

Medical experts conclude Argentine football legend Maradona was left to die https://t.co/upOei385fl pic.twitter.com/WqC1ihbftY — FRANCE 24 (@FRANCE24) May 1, 2021

يعتبر مارادونا الذي فاز ببطولة كأس العالم مع الأرجنتين أحد أبرز لاعي كرة القدم على مدار تاريخها وهو يحظى بمكانة رفيعة في بلده رغم مشكلاته الطويلة مع المخدرات وإدمان الكحوليات وضعف صحته.

محتجون يطالبون بالعدالة لمارادونا-رويترز

وفي مارس/آذار الماضي اجتمعت لجنة طبية، تشكلت بناء على طلب وزارة العدل، لتحليل وفاة مارادونا والبحث في ادعاءات تتحدث عن تقصير الفريق الطبي المخول برعايته.

وكان اللاعب السابق الذي فاز بكأس العالم عام 1986 يعاني من مشكلات صحية خطيرة ويتعافى من جراحة بالمخ عندما توفي في إحدى ضواحي بوينس أيرس.

ولعب مارادونا في صفوف أندية “برشلونة ونابولي وإشبيلية وبوكا جونيورز وأرجنتينوس جونيورز”.