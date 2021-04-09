بريطانيا.. قصر بكنغهام يعلن وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، وفاة زوج الملكة إليزابيث الثانية الأمير فيليب عن عمر بلغ 99 عامًا.

وقال قصر باكنغهام في بيان “ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة”.

وأضاف البيان “توفي في سلام صباح اليوم في قصر وندسور، وستصدر المزيد من الإعلانات في حينها، وترثي العائلة المالكة والشعوب في أنحاء العالم فقده”.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

هذا وقد أبَّنَ رئيس الوزراء بوريس جونسون الأمير فيليب قائلًا “ألهم حياة عدد لا يحصى من الشباب”، وأضاف “لقد ساعد في توجيه العائلة المالكة والملكية بحيث تظل مؤسسة حيوية بلا منازع لتحقيق التوازن والسعادة في حياتنا الوطنية”.

وأضاف “نال الأمير فيليب حب الأجيال هنا في المملكة المتحدة وعبر الكومنولث وفي جميع أنحاء العالم”، مشيدًا بدور الدوق بوصفه أطول رفيق يخدم في التاريخ، كما تذكر الأمير فيليب أيضًا كواحد من ضمن الناجين الذين قاتلوا في الحرب العالمية الثانية.

On the death of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/rZlbY1matF — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2021

وقالت نيكولا ستورجون الوزيرة الأولى في إسكتلندا (أحد الأقاليم الأربعة المكونة للمملكة المتحدة)، إنها حزينة لوفاة الدوق وكتبت “أبعث بأحر التعازي الشخصية إلى جلالة الملكة وعائلتها”.

وقال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إن المملكة المتحدة فقدت “موظفًا حكوميًا استثنائيًا”، مضيفًا أنه سيظل في الأذهان أكثر من أي شيء آخر “لالتزامه وتفانيه غير العاديين تجاه الملكة”.

يشار إلى أن الأمير فيليب أقام لمدة شهر في المستشفى وكان يتعافى في قلعة وندسور، التي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب لندن.

وذكر القصر في ذلك الوقت أنه نقل إلى مستشفى إدوارد السابع في لندن، في 16 فبراير/شباط الماضي، كإجراء وقائي لعدوى لم يتم الكشف عنها ومن المتوقع أن يبقى هناك “لبضعة أيام تحت الملاحظة والراحة”.

الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب بالزي الملكي التقليدي (غيتي)

من هو الأمير فيليب؟

هو سليل العائلتين الملكيتين اليونانية والدنماركية، وُلد الأمير فيليب في 10 يونيو/حزيران 1921 في جزيرة كورفو اليونانية.

غير أن عائلته نُفيت من البلاد وهو لم يزل رضيعًا، فبعد انقلاب عام 1922، أُبعد والده عن اليونان بقرار من محكمة ثورية.

ونقلت سفينة حربية بريطانية أرسلها ابن عمه الثاني، ملك بريطانيا جورج الخامس، العائلة إلى فرنسا.

وقضى الطفل فيليب معظم فترة الرحلة داخل مهد مؤقت صُنع من خشب صندوق لنقل البرتقال.

تلقى تعليمه في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، قبل أن ينضم إلى سلاح البحرية الملكية البريطانية عام 1939 في عمر 18 ثم شارك في الحرب العالمة الثانية.

بعدها تزوج من إليزابيث في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، وأنجبا أربعة أبناء هم: تشارلز أمير ويلز، وآن الأميرة الملكية، والأمير آندرو دوق يورك، والأمير إدوارد إيرل وسيكس.

الأميرة إليزابيث والأمير فيليب في يوم زفافهما (أسوشيتد برس)

العائلة الشابة في كلارنس هاوس (غيتي)