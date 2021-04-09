ناقد فني: محمد رمضان محدث نعمة ويتعمد إثارة الجمهور بتصرفات غريبة (فيديو)

وصف الصحفي والناقد الفني سلامة عبد الحميد الممثل المصري محمد رمضان باعتباره محدث نعمة لا يحترم مجتمعه ويتعمد إثارة جماهيره بتصرفات غريبة وغير مقبولة.

وتعليقًا على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه رمضان وهو يلقي بالدولارات في مسبح، قال عبد الحميد للجزيرة مباشر “أعتقد أنه لم يلق دولارات حقيقية وإنما مجرد أوراق شبيهة بالنقود، ويبدو أن المشهد كله مصطنع فهو رجل محب للظهور وإثارة الجماهير بتصرفات غريبة”.

رسالة من ناقد فني إلى #محمد_رمضان .. "شبع بعد جوعه" pic.twitter.com/YG4Mk2VVSb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2021

وتساءل “هل هذا الأمر مقبول مجتمعيًا من شخص محسوب على الوسط الفني ويقلده الكثير من الشباب؟ غير مقبول بالتأكيد بل إنه أمر مزعج مجتمعيًا وثقافيا لكل ذي عقل”.

وأضاف “أستغرب أيضًا من أن هذا المقطع جاء مباشرة بعد حكم المحكمة (بتغريمه 6 ملايين جنيه كتعويض للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر)، وأرى أنه فيه ازدراءً للقضاء”.

وتابع “لا أحب الهجوم على الأشخاص ولكن هذا الممثل هو نموذج سيئ يقدم للشباب والمراهقين والأطفال الذين يشكلون الفئة الأكبر من جمهوره”.

كيف تفاعل #محمد_رمضان مع حكم قضائي ضده في قضية الطيار #أشرف_أبو_اليسر ؟ pic.twitter.com/NqrK78U27A — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2021

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بإلزام محمد رمضان -الذي يلقِّب نفسه بالممثل رقم واحد في مصر- بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، وذلك على خلفية نشر رمضان صورًا ومقاطع من داخل قمرة القيادة في الطائرة التي كان يقودها أبو اليسر، ما تسبب في إيقاف الطيار عن العمل نهائيًا.

وفي أول رد فعل للممثل على قرار المحكمة نشر مقطع فيديو على إنستغرام يبعثر فيه ما بدا وأنه أوراق مالية داخل مسبح ولاقى المقطع تداولًا واسعًا وموجة من الاستياء.

وأثار رد فعل محمد رمضان على القرار القضائي استهجانًا واسعًا على منصات التواصل وقال أحد المغردين “العقاب لازم يكون من الجمهور اللي من غيره مكانش شاف ربع الفلوس دي”.

وكتب الدكتور أشرف علي “كنت أتمني يكون الحكم الصادر على محمد رمضان لصالح أشرف أبو اليسر متضمنا لحكم آخر ضد الاثنين (حق الدولة) في تعريض حياة المواطنين للخطر والاستهانة بقوانين وقواعد الطيران المدني”.