لاعبة حامل في الشهر الثامن تحقق 3 ميداليات في التايكوندو (فيديو)

استطاعت النيجيرية أمينات إدريس، لاعبة التايكواندو والحامل في الشهر الثامن، تحقيق ثلاث ميداليات مختلفة، في مهرجان الرياضة الوطني في بلدها.

ونشر حساب المهرجان عبر تويتر مقطعي فيديو، أظهرا العرض الرياضي الذي قدمته أمينات في منافسات فردي السيدات، إلى جانب عروضها الأخرى في منافسات الفرق المختلطة.

….alongside her male counterpart, Arowora Roqeeb.

This is Team Lagos’ first gold at Edo 2020.

She also won Silver in the female team Poomsae category and an individual bronze in the same category making her one of the leading medalists at the festival. pic.twitter.com/j3EiAXSIlF

