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لاعبة حامل في الشهر الثامن تحقق 3 ميداليات في التايكوندو (فيديو)

أمينات إدريس لاعبة التايكواندو تستعرض مهارتها و هي حامل في شهرها الثامن (مواقع التواصل)
أمينات إدريس لاعبة التايكواندو تستعرض مهارتها و هي حامل في شهرها الثامن (مواقع التواصل)
9/4/2021-|آخر تحديث: 9/4/202111:51 PM (مكة المكرمة)

استطاعت النيجيرية أمينات إدريس، لاعبة التايكواندو والحامل في الشهر الثامن، تحقيق ثلاث ميداليات مختلفة، في مهرجان الرياضة الوطني في بلدها.

ونشر حساب المهرجان عبر تويتر مقطعي فيديو، أظهرا العرض الرياضي الذي قدمته أمينات في منافسات فردي السيدات، إلى جانب عروضها الأخرى في منافسات الفرق المختلطة.

وبحسب حساب المهرجان، فإن أمينات استطاعت إحراز الميدالية الذهبية لمنافسات المختلط، والفضية في فرق السيدات، إلى جانب البرونزية في منافسات الفردي.

أمينات إدريس إلى جانب أعضاء فريقها خلال منافسات التيكواندو (مواقع التواصل الاجتماعي)

وشكلت نجاحات أمينات إدريس خلال هذه الدورة الرياضية تجربة ملهمة بالنسبة للعديد من النساء في نيجيريا، لا سيما أنها سبق وفازت بميدالية ذهبية لاغوس في مهرجان الرياضة الوطني في بنين ولاية إيدو.

ويقام المهرجان المؤجل من العام الماضي، في الفترة من 4 وحتى 15 أبريل/نيسان الجاري، حيث يضم مشاركين من 36 ولاية في نيجيريا، ويهدف إلى تعزيز السلام والانتماء الثقافي عقب الحرب الأهلية في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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