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عضو بالكونغرس: لا يمكن تجاهل عشرات آلاف السجناء السياسيين في مصر (فيديو)

عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميشيغان أندي ليفن (الفرنسية)
عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميشيغان أندي ليفن (الفرنسية)
9/4/2021-|آخر تحديث: 9/4/202112:07 PM (مكة المكرمة)

قال عضو الكونغرس الأمريكي أندي ليفن الذي أعلن انضمامه أخيرا للتكتل النيابي المعني بدعم حقوق الإنسان في مصر، إنه لا يمكن تجاهل اعتقال عشرات آلاف السجناء السياسيين لأعوام دون محاكمة.

وأوضح ليفن في لقاء على الجزيرة مباشر، سبب انضمامه لهذا التكتل قائلًا “منذ سنوات طويلة وأنا معني بموضوع حقوق الإنسان في دول عدة وأنا الآن قلق جدًا على حالة حقوق الإنسان في مصر ولا أرى أن القاهرة تحتاج للمساعدات الأمريكية العسكرية الآن بما أنها لا تواجه أي تحديات عسكرية، فلا ضرورة ولا مبرر لإعطائها مبلغ مليار و300 ألف دولار سنويًا”.

وأضاف “الشعب المصري لديه مشكلات مثل جميع شعوب العالم فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية والغذاء وأمور أخرى كثيرة، وبالتالي ينبغي أن نهتم بمشكلات الناس والحكومة المصرية ينبغي أن تفعل ذلك، واعتقد أن الولايات المتحدة ينبغي أن تراجع مصروفاتها في مصر وغيرها من الدول”.

وبشأن ربط سجل حقوق الإنسان بالحصول على الدعم الأمريكي، قال ليفن “هذا أمر سعينا في بنائه منذ السبعينيات وهو أن نضع حقوق الإنسان في صميم السياسة الأمريكية ولكن الإدارة الماضية لم تهتم قطُ  بهذا الأمر ونحن نغير ذلك الآن”.

وأضاف “لا أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا علاقات مع بلد مثل مصر ونتجاهل اعتقال عشرات الآلاف من السجناء السياسيين لأعوام دون محاكمة أو تهم حقيقية، حتى أن هناك نساء يتم اعتقالهن بتهم سخيفة. نحن أمام مشكلات جدية وينبغي أن نراجع علاقاتنا”.

وعن سبب عدم اتخاذ الرئيس الأمريكي جو بايدن ولا الكونغرس الأمريكي أي قرار حتى الآن فيما يتعلق بالملف الحقوقي المصري، قال ليفن “التقيت مؤخرًا بعدد من أعضاء التكتل المعني بحقوق الإنسان في مصر ونحن نولي اهتمامًا ونتحدث ونرفع صوتنا، وأعتقد أن الوقت مناسب كي نتحدث عن العدالة في مصر وفي جميع أنحاء العالم وننسى ما كان يحدث بالماضي”.

وبشأن تهم لجنة حقوق الإنسان في مصر لأندي ليفن بأنه على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، قال “هذا خبر جديد بالنسبة لي ولا أساس له من الصحة طبعًا. لم يكن لدي أي تعامل مع الإخوان المسلمين في حياتي ولا أعلم عما يتحدثون”.

وأضاف “لن نحيد عن رسالتنا ونقف لدعم حقوق الإنسان في جميع المناطق في العالم وليس مصر فقط، وستجد أن لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس ستهتم بهذا الأمر وسنحاول إعادة دور الكونغرس في السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية”.

حقوق الإنسان في مصر

يذكر أن الخارجية الأمريكية اتهمت مصر بارتكاب انتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون وتسهيل الإفلات من العقاب، وذلك في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان والمقدم للكونغرس بشأن الدول التي تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة.

ورصد التقرير انتهاكات مختلفة فيما يخص سلامة الفرد واحترام الحقوق المدنية وحرية المشاركة في العملية السياسية، بالإضافة إلى الفساد وغياب الشفافية داخل المؤسسات الحكومية.

كما رصد أيضًا الأداء الحكومي فيما يخص التحقيقات الدولية والحقوقية في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان وقضايا التمييز والعنف المجتمعي والإتجار في البشر وحقوق العمال.

المصدر : الجزيرة مباشر

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