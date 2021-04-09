فجّرت غضبا عارما.. صورة صدام حسين على الأرض في مجلس عزاء قاضٍ حاكَمه (فيديو)

أثارت صورة كبيرة وضعت على الأرض للرئيس العراقي الراحل صدام حسين ليدوس عليها المعزون في وفاة القاضي الذي حاكمه محمد عريبي موجة غضب واسعة لدى رواد مواقع التواصل عراقيًا وعربيًا.

وكان عدد من الحسابات والمواقع والصفحات تداولت صورة ضخمة ظهر فيها القاضي المتوفي بفيروس كورونا قبل أيام واقفًا على صورة كبيرة لصدام حسين بينما يمر المعزون على الصورة للدخول إلى مجلس العزاء.

وكانت قد وضعت الصورة أمام مدخل مجلس عزاء أقامه الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في حسينية الزوية بالكرادة ببغداد، مساء الثلاثاء الماضي، الذي حضره عدد من المسؤولين العراقيين بينهم قيادات في الجيش والأمن.

وضع صورة #صدام_حسين في مدخل تعزية القاضي #محمد_عريبي كان اهانة للمتوفي واهانة منصبه كقاضي ورجل قانون وإظهاره وكأنه زعيم لتنظيم مسلح أو وكأنه قتل بعملية اغتيال من أنصار #صدام

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ثقافة الانتقام قد تؤدي لنتائج عكسية وهذا ما يحدث في #العراق نتمنى أن لا يتكرر في #سوريا — Shirwan Ibrahim (@Shirwan_Ibrahim) April 9, 2021

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في بيان أن عريبي توفى عن عمر بلغ 52 عامًا في مستشفى ببغداد حيث كان يعالج من مضاعفات فيروس كورونا.

وأبَّنَه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان قائلًا إنه “كرس حياته في سبيل وطنه وفي سبيل القانون وإحقاق الحق وخدمة العدالة وإنصاف الشعب العراقي من جلّاديه”.