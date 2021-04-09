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دفن آلاف السراويل الداخلية وأكياس الشاي في أراض زراعية.. ما السبب؟ (فيديو)

9/4/2021-|آخر تحديث: 9/4/202104:55 PM (مكة المكرمة)

يدفن مالكو حدائق ومزارعون في سويسرا ألفي زوج من السراويل في أماكن متفرقة من البلاد، في إطار دراسة يجريها معهد (أغروسكوب) للأبحاث.

وAgroscope هو مركز الامتياز التابع للاتحاد السويسري للبحوث الزراعية، وهو تابع للمكتب الفدرالي للزراعة الذي يتبع بدوره الإدارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث.

وسيرسل المعهد زوجًا من السراويل القطنية إلى المشاركين المتطوعين لدفنها في أرض زراعية، وذلك في إطار دراسة لجودة التربة.

ومن المقرر إخضاع هذه الملابس للفحص في وقت لاحق لتحديد كيف تعرضت للتحلل بفعل الكائنات الدقيقة في التربة.

وقال مدير المشروع مارسيل فان جير هيجدين، أمس الخميس، “هذا مؤشر على جودة التربة”.

وأشار العالم المتخصص في شؤون البيئة في حديث لوكالة الأنباء الألمانية، إلى تجارب مماثلة تمت باستخدام الملابس الداخلية في كندا، ولكن ليس على هذا النطاق، ومن المعروف أنه يمكن دفن أكياس الشاي لقياس صحة التربة.

وسيقوم المتطوعون الذين استجابوا لدعوة معهد (أغروسكوب) بدفن أكياس الشاي على سبيل المقارنة، ولأخذ عينات من التربة لاختبار مدى موثوقية طريقة دفن السراويل.

وسيتم دفن السراويل في التربة، ثم تصوير زوج منها في المروج وأحواض النباتات بعد شهر، والزوج الثاني بعد شهر ثان.

وسيتم لاحقًا تحليل كيف تحللت الألياف الطبيعية رقميا، وكلما زادت الثقوب كانت التربة أكثر صحة.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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