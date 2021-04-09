تركيا.. سقوط طائرة تدريب قبالة سواحل إزمير وإنقاذ الطياريْن (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، سقوط طائرة تدريب من طراز KT-1 قبالة سواحل مدينة إزمير خلال رحلة تدريبية وإنقاذ الطيارين، بينما لم تعلن سبب سقوطها بعد.

وقالت وزارة الدفاع عبر حسابها في تويتر “سقطت طائرتنا من نوع KT-1، التي تخدم في قيادة القاعدة النفاثة الرئيسية الثانية في مدينة إزمير، في البحر قبالة قرية فوشا لسبب غير محدد أثناء رحلة تدريب. تم إنقاذ طيارين من خلال أعمال البحث والإنقاذ الفورية”.

Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren; Hava Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri ve 1 adet İHA, Sahil Güvenlik K.lığı’ndan 3 adet sahil güvenlik botu ile 1 adet arama kurtarma uçağı görevlendirilmiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021

وأضافت “منذ اللحظة الأولى للحادث، تم تخصيص طائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ من القوات الجوية وطائرة هليكوبتر وطائرة من دون طيار من قواتنا البحرية و3 زوارق وطائرة تابعة لخفر السواحل”.

وعن حالة الطيارين الاثنين، قالت وزارة الدفاع إنها جيدة ويتلقيان العلاج بالمستشفى حاليًا، وأن التحقيق بدأ بالفعل لمعرفة أسباب وملابسات ما جرى.

وكذلك أعربت الوزارة عن امتنانها لأهالي المنطقة والصيادين الذين دعموا أنشطة البحث والإنقاذ.

الكشف عن سبب الحادث

وبحسب آخر بيان صدر عن وزارة الدفاع التركية فإنه “تم تحديد سبب تحطم الطائرة KT-1 في البحر في فوشا، وهي أنها تعرضت لحادث بسبب عطل في المحرك”.