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تركيا.. سقوط طائرة تدريب قبالة سواحل إزمير وإنقاذ الطياريْن (فيديو)

الطائرة التدريب التي سقطت هي طراز KT-1 (وسائل إعلام تركية)
الطائرة التدريب التي سقطت هي طراز KT-1 (وسائل إعلام تركية)
9/4/2021-|آخر تحديث: 9/4/202104:58 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، سقوط طائرة تدريب من طراز KT-1 قبالة سواحل مدينة إزمير خلال رحلة تدريبية وإنقاذ الطيارين، بينما لم تعلن سبب سقوطها بعد.

وقالت وزارة الدفاع عبر حسابها في تويتر “سقطت طائرتنا من نوع KT-1، التي تخدم في قيادة القاعدة النفاثة الرئيسية الثانية في مدينة إزمير، في البحر قبالة قرية فوشا لسبب غير محدد أثناء رحلة تدريب. تم إنقاذ طيارين من خلال أعمال البحث والإنقاذ الفورية”.

وأضافت “منذ اللحظة الأولى للحادث، تم تخصيص طائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ من القوات الجوية وطائرة هليكوبتر وطائرة من دون طيار من قواتنا البحرية و3 زوارق وطائرة تابعة لخفر السواحل”.

وعن حالة الطيارين الاثنين، قالت وزارة الدفاع إنها جيدة ويتلقيان العلاج بالمستشفى حاليًا، وأن التحقيق بدأ بالفعل لمعرفة أسباب وملابسات ما جرى.

وكذلك أعربت الوزارة عن امتنانها لأهالي المنطقة والصيادين الذين دعموا أنشطة البحث والإنقاذ.

الكشف عن سبب الحادث

وبحسب آخر بيان صدر عن وزارة الدفاع التركية فإنه “تم تحديد سبب تحطم الطائرة KT-1 في البحر في فوشا، وهي أنها تعرضت لحادث بسبب عطل في المحرك”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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