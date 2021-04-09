اختتام مباحثات الاتفاق النووي بفيينا.. ظريف يعلق وأمريكا وإيران تتفاوضان حول المعتقلين

اختتمت في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، مباحثات بدأت الثلاثاء الماضي، بحثًا عن تسوية تفضي لعودة طهران وواشنطن للالتزام بالاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن جميع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على طهران كانت تستهدف النيل من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بغض النظر عن مسمياتها.

وكتب ظريف على تويتر “جميع العقوبات التي فرضها ترمب مخالفة للاتفاق النووي ويتعين رفعها”، وأضاف “اقترحنا مسارا منطقيا للالتزام بالاتفاق النووي بشكل شامل يتضمن 3 نقاط تتضمن عودة واشنطن لتنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل ورفع العقوبات عن إيران”.

Iran proposes logical path to full JCPOA compliance: -US—which caused this crisis—should return to full compliance first; -Iran will reciprocate following rapid verification; -All Trump sanctions were anti-JCPOA & must be removed—w/o distinction between arbitrary designations. — Javad Zarif (@JZarif) April 9, 2021

في السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن هناك مفاوضات سيقودها “دبلوماسيونا ومفاوضونا من وزارة الخارجية” مع الإيرانيين عبر قنوات خاصة للإفراج عن معتقلين أمريكيين في إيران.

واستعرض المشاركون في مباحثات فيينا التصورات المقدمة من لجان الخبراء حول الخطوات الممكن اتخاذها من أجل التوصل إلى خريطة طريق تمهد لعودة واشنطن إلى الاتفاق.

وقال ممثل روسيا في الاجتماعات إن الدول المشاركة تشعر بالرضا عن “الانجاز المبدئي” لعمل اللجان، موضحًا أن لجنة الاتفاق النووي ستلتقي الأسبوع المقبل للحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تحقق.

اختتام مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي (الأناضول)

وقال المندوب الصيني إن الأطراف في سباق مع الزمن لعودة الولايات المتحدة وإيران للالتزام بالاتفاق النووي، بينما قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعضو المفاوض في فيينا كاظم غريب آبادي إن مبدأ “الخطوة بخطوة” لم يعد مطروحًا في مفاوضات فيينا ومرفوض كليًا.

وأضاف أن الطريق الوحيد أمام واشنطن للعودة للاتفاق النووي هو رفع كل أشكال العقوبات “المفروضة بموجب الاتفاق النووي، وتلك التي فرضتها إدارة ترمب والعقوبات غير النووية”.

وبيّن المسؤول الإيراني أن اختبار رفع العقوبات يعني تصدير النفط وفق عقود رسمية، والحصول على العوائد عبر البنوك والمصارف بشكل طبيعي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن مستعدة لرفع أي عقوبات مفروضة على إيران لا تتسق مع الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة ترمب قبل 3 سنوات.