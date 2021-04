اختتام مباحثات الاتفاق النووي بفيينا.. ظريف يعلق وأمريكا وإيران تتفاوضان حول المعتقلين

اختتمت في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، مباحثات بدأت الثلاثاء الماضي، بحثًا عن تسوية تفضي لعودة طهران وواشنطن للالتزام بالاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن جميع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على طهران كانت تستهدف النيل من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بغض النظر عن مسمياتها.

وكتب ظريف على تويتر “جميع العقوبات التي فرضها ترمب مخالفة للاتفاق النووي ويتعين رفعها”، وأضاف “اقترحنا مسارا منطقيا للالتزام بالاتفاق النووي بشكل شامل يتضمن 3 نقاط تتضمن عودة واشنطن لتنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل ورفع العقوبات عن إيران”.

Iran proposes logical path to full JCPOA compliance:

-US—which caused this crisis—should return to full compliance first;

-Iran will reciprocate following rapid verification;

-All Trump sanctions were anti-JCPOA & must be removed—w/o distinction between arbitrary designations.

— Javad Zarif (@JZarif) April 9, 2021