هيئة الأدوية الأوربية تدرس حالات تجلط مرتبطة بلقاح جونسون أند جونسون

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الأوربية، اليوم الجمعة، أنها تدرس إصابات بتجلط الدم بعد التطعيم بلقاح جونسون أند جونسون عقب تسجيل أربع حالات بينها وفاة.

وذكرت الهيئة أن لجنتها الخاصة بالسلامة بدأت تدرس تقارير للتحقق من حالات تجلط الدم بعد أخد اللقاح.

وأضافت أن ثلاث حالات سجلت في الولايات المتحدة ورابعة خلال تجارب سريرية في موقع لم يحدد.

وأجاز الاتحاد الأوربي استخدام اللقاح لكنه لم يبدأ التطعيم به.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الهيئة العليا للصحة في فرنسا أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا وأخذوا جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا سيحصلون على جرعة ثانية من لقاح فايزر أو موديرنا.

باحث يعمل في وحدة اللقاحات في مصنع سانوفي بالقرب من ليون، فرنسا (غيتي)

ويشمل هذا القرار 533 ألف شخص في فرنسا، وفقًا للهيئة التي أوقفت إعطاء أسترازينيكا لمن هم دون سن الـ55 عامًا، في 19 مارس/آذار الماضي، بسبب حالات نادرة من تجلط الدم في أوربا، لكن البعض وخاصة مقدمي الرعاية الصحية تلقوا الجرعة الأولى من هذا اللقاح، منذ أوائل فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت أن أي شخص يقل عمره عن 55 عامًا وحصل على جرعة أولى من أسترازينيكا، سيحصل على جرعة معززة بلقاح معد بتقنية الحمض النووي المرسال، إما من فايزر/بايونتيك أو من موديرنا.

ويتعلق الأمر بحل معضلة إثر تسجيل إصابات بجلطات نادرة جدًا بعد أخذ اللقاح.

وفي فبراير الماضي بعد ترخيص اللقاح مباشرة، تقررإعطاؤه لمن هم دون 65 عامًا في فرنسا، بسبب نقص البيانات حول فعاليته لدى كبار السن، وبعد شهر تم توسيع استخدامه ليشمل كبار السن.

لكن في منتصف مارس الفائت، عُلِّق اللقاح بعد أيام قليلة من ورود تقارير عن حالات من تجلط الدم في أوربا.